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Bakan Muş duyurdu! Türkiye'de yakalanan en büyük miktar

05 Temmuz 2021 Pazartesi - 12:17 | Son Güncelleme : 05 07 2021 - 12:30

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 'Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi. Bu Türkiye'de ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar.' dedi.


Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Muş, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi. Bu, Türkiye'de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar. Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum." dedi.

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