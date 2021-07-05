Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Muş, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi. Bu, Türkiye'de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar. Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum." dedi.
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- Bakan Muş duyurdu! Türkiye'de yakalanan en büyük miktar
Bakan Muş duyurdu! Türkiye'de yakalanan en büyük miktar
05 Temmuz 2021 Pazartesi - 12:17 | Son Güncelleme : 05 07 2021 - 12:30