Bakan Muş duyurdu! Cumhuriyet tarihinde ilk kez oldu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Türkiye'nin ihracatı ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir açıklamada bulundu.

Bakan Muş Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını belirtti.

Bu rakamın 1980'de yüzde 0,14, 2000'de yüzde 0.43 olduğunu hatırlatan Bakan Muş, "Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin" ifadelerini kullandı.

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