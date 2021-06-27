27 Haziran 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.392 -1.34 EURO 10,4870 0.78
USD 8,7800 0.82 ALTIN 502,550 1.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Muş duyurdu! 15 tondan fazlasının yurda girişi engellendi

AA |  27 Haziran 2021 Pazar - 14:21 | Son Güncelleme : 27 06 2021 - 14:55

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Son günlerde kamuoyunda bazı çevrelerce 'Gümrüklerde yakalanan uyuşturucunun göndericisi kim, alıcısı kim, neden bilinmiyor, neden açıklanmıyor?' minvalinde bazı sorularla karşılaşıyoruz. Şunu açıkça belirtmeliyim ki son dönemde gerçekleştirilen rekor uyuşturucu yakalamalarına konu sevkiyatların tüm verileri elimizde mevcuttur." dedi.


Bakan Muş, Mersin Valiliğini, ardından Orta Akdeniz Gümrük ve Dış  Ticaret Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Daha sonra Mersin Gümrük Muhafaza  Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne geçen Muş, burada basın toplantısı  düzenleyerek gümrük çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
 
Kentte, 1 ton 763 kilogram kokain ele geçirilen 2 önemli operasyonu  hatırlatan Muş, "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz, titiz bir çalışma neticesinde  Mersin'de, bir hafta arayla gerçekleştirilen 2 operasyonla ülkemiz tarihinin en  yüksek miktarlı kokain yakalamasını gerçekleştirerek uyuşturucuyla mücadelede  büyük bir başarıya imza attılar." diye konuştu.
 
Bakan Muş, ekipleri tebrik ederek sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Mersin'de, Gümrük Muhafaza ekiplerimizce 15-16 Haziran'da  gerçekleştirilen ilk operasyonda 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirilmişti. Bu  yakalamadan bir hafta sonra da yaklaşık yarım ton kokain ele geçiren Gümrük  Muhafaza ekiplerimiz 2 başarılı operasyon sonucunda toplamda 1 ton 763 kilogram  kokain ele geçirmişlerdir. Neredeyse Türkiye'de bir yılda ele geçirilen kokaine  denk miktarda kokain, Gümrük Muhafaza ekiplerimizin titiz çalışması sonrası  sadece son 1 hafta içerisinde Mersin'de ele geçirilmiştir. Bu başarı Gümrük  Muhafaza ekiplerimizin dikkatli ve titiz çalışmasının neticesinde ortaya  çıkmıştır. Bu başarıda emeği geçen tüm Bakanlık personelimizi ve kaçakçılıkla  mücadelede daima iş birliği içerisinde olduğumuz devletimizin tüm güzide  kurumlarını, istihbaratı, emniyeti bir kez daha kutluyorum, tebrik ediyorum."
 
Yasa dışı ticareti önlemenin Ticaret Bakanlığının öncelikli görevleri  arasında olduğunu vurgulayan Muş, "Bu kapsamda, bu alanda özveriyle çalışıp  oldukça memnuniyet verici sonuçlar elde ediyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak 8  Haziran'da uyuşturucu kaçakçılığını önlemeye dönük gümrüklerimizde ek tedbirlerin  getirildiği yeni bir genelge yayımlamıştık. Bu genelgeyle güzergah bazlı  analizlere ağırlık vermiştik. Yayınladığımız bu genelgenin uyuşturucu  kaçakçılığıyla mücadelede bundan sonra da önemli katkılarının olacağına  inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
 
Muş, gümrüklerde uyuşturucu ve kaçak eşyaya dönük sıkı kontroller  gerçekleştirirken yasal ticaretin akış hızını engellememek için de azami gayret  gösterdiklerini anlattı.
 
 15 ton 150 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele  geçirildi
 
Yılbaşından bu yana gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren  Muş, şöyle devam etti:
 
"Gümrük kontrollerinin hızlı ve etkin olması için insan kaynağımızın,  teknik cihazlarımız ve bilgi sistemlerimizin gelişimine büyük önem veriyoruz. Tüm  bu imkan ve kabiliyetlerimizle yılın başından bu yana yaklaşık 4 milyar Türk  lirası değerinde kaçak eşya ele geçirildi. Toplam 6,1 ton uyuşturucu ile 15 ton  150 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan maddenin ülkemize girmesine engel  olduk. Gerçekleştirilen rekor yakalamalar da gösteriyor ki bu alanda yaptığımız  yatırımların ve personellerimizin gösterdiği insan üstü gayretin sonuçları  başarıyla elde edilmekte. Umarım bundan sonra da bu neticeleri almaya devam  edeceğiz."
 
 1 ton 763 kilogram kokainle ilgili 6 kişi tutuklandı
 
Ele geçirilen uyuşturucularla ilgili bir konuyu da açıklığa  kavuşturmak istediğini vurgulayan Muş, şunları kaydetti:
 
"Son günlerde kamuoyunda bazı çevrelerce 'Gümrüklerde yakalanan  uyuşturucunun göndericisi kim, alıcısı kim, neden bilinmiyor, neden  açıklanmıyor?' minvalinde bazı sorularla karşılaşıyoruz. Şunu açıkça  belirtmeliyim ki son dönemde gerçekleştirilen rekor uyuşturucu yakalamalarına  konu sevkiyatların tüm verileri elimizde mevcuttur. Ele geçirilen uyuşturucunun  nereden gelip nereye gittiği, hangi ülkelere uğradığı, hangi gemi ve konteyner  ile taşındığı, alıcısının, göndericisinin kim ya da hangi şirketler olduğu ve  benzeri tüm verilere elbette sahibiz. Tüm bu verileri biz yargı makamlarına  iletmiş durumdayız. Bu bilgiler, devam eden soruşturmalarda savcılık makamlarımız  ve adli kolluk personelimizce titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturmalar  yargı makamının uhdesinde yürütülmektedir. Nitekim yargı makamlarının verdiği  kararlarla bu iki olayda şu ana kadar 6 kişi tutuklanmıştır. Dolayısıyla kimlerin  bu konularla ilgili yargılandığı zaten mahkeme kayıtlarında mevcuttur. Bu  minvalde milletimiz müsterih olsun, devletimizin gereken tüm bilgiye sahip  olduğundan ve bunun gereğini yaptığından kimsenin şüphesi olmasın."
 
Başarılı operasyonlara imza atarak kendilerini gururlandıran personeli  kutlayan Muş, "Gümrüklerimizde zehir tacirlerine asla göz açtırmayacağız, müsaade  etmeyeceğiz. Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
 
 Ziyaret ve basın açıklamasında Bakan Muş'a, Vali Ali İhsan Su, AK  Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın ve Zeynep Gül Yılmaz  ile MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek de eşlik etti.
 

ETİKETLER

uyuşturucu operasyon Ticaret Bakanı Mehmet Muş
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.