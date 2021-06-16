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Bakan Muş duyurdu! 1 ton ele geçirildi, bugüne kadarki en büyük çaplı yakalama

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, (DHA) |  16 Haziran 2021 Çarşamba - 10:25 | Son Güncelleme : 16 06 2021 - 10:38

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildiğini belirterek, "Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır" dedi.


Ticaret Bakanı Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır. Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır. Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum" dedi. 
 

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