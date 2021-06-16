Ticaret Bakanı Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır. Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır. Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum" dedi.
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- Bakan Muş duyurdu! 1 ton ele geçirildi, bugüne kadarki en büyük çaplı yakalama
Bakan Muş duyurdu! 1 ton ele geçirildi, bugüne kadarki en büyük çaplı yakalama
Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, (DHA) | 16 Haziran 2021 Çarşamba - 10:25 | Son Güncelleme : 16 06 2021 - 10:38