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Bakan Muş: Cari fazla veren ülke ligine geçiyoruz

AA |  04 Eylül 2021 Cumartesi - 12:33 | Son Güncelleme : 04 09 2021 - 12:33

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yatırımların son sürat devam ettiğini belirterek, "Bu trendi sürdürmeyi başarırsak dünyada beklemediğimiz, öngörülmeyen bir aksilik olmazsa ümit ediyorum önümüzdeki yıldan itibaren artık kronikleşmiş hale gelen cari açığı bozup fazla veren ülke ligine geçmiş olacağız" dedi.


Ticaret Bakanı Mehmet Muş, iş dünyasının  motivasyonunun yüksek olduğunu, yeni yatırımların geldiğini belirterek, bu trendi  sürdürerek gelecek yıldan itibaren cari fazla veren bir ülke olma hedeflerinin bulunduğunu bildirdi.
 
Muş, AA muhabirine, İzmir ziyareti kapsamında iş dünyası  temsilcileriyle bir araya geldiklerini ve iş dünyasının taleplerine kulak  verdiklerini söyledi.
 
İzmir'in ihracatının yıl sonunda 15 milyar doların üzerine çıkmasını  beklediklerini aktaran Muş, kentin dış ticaret hacminin ise 26 milyar dolar  seviyesinde gerçekleşeceğini ifade etti.
 
"İş dünyası gelecekten umutlu. Yatırımlar son sürat devam ediyor" diyen Bakan Muş, bu trendin devam etmesi için de yoğun bir hazırlık süreci içinde  olduklarına işaret etti.
 
Muş, özellikle ihracatın lojistiği ve finansmanıyla alakalı  çalışmalara değinerek finansa erişim ve bunların vadesiyle ilgili problemlerin  bulunduğunu aktardı.
 
Finansman alanında ilk etapta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)  kaynaklarıyla sunulan reeskont kredilerini 30 milyar dolara çıkardıklarını, bunun  bir rahatlama getireceğini ifade eden Muş, "Artan ihracatın finansmanı ile  alakalı kafa yoruyoruz. İnşallah orada bir çare bulacağız." diye konuştu.
 
Muş, Eximbank'ı yeniden yapılandırma konusunda da çalışma yaptıklarını  aktararak "Belki mevzuatıyla alakalı Meclis'te bazı değişiklikler yapılabilir.  Oradaki işler, süreçler, işleyişle alakalı Eximbank'ın yapılandırması noktasında  bir çalışmamız olabilir. Bu büyüyen ihracata bankanın daha hızlı karşılık  vermesine yönelik planladığımız çalışmalar var" diye konuştu.
 
E-ihracatla alakalı altyapı çalışmalarında da sona gelindiğine işaret  eden Muş, şunları kaydetti:
 
"2022'den itibaren son sürat oraya eğilmek ve odaklanmak istiyoruz.  Dolasıyla bunlar hep Türkiye'nin önümüzdeki dönem itibarıyla ticari fazla vermeye  yönelik motivasyonunu gösteriyor. İş dünyasının motivasyonunu yüksek gördüm. Biz  Allah nasip ederse, bu trendi de sürdürmeyi başarırsak dünyada beklemediğimiz,  öngörülmeyen bir aksilik olmazsa ümit ediyorum, önümüzdeki yıldan itibaren artık  kronikleşmiş hale gelen cari açığı bozup fazla veren ülke ligine geçmiş  olacağız."
 
Bakan Muş, Türkiye'nin kilogram başına ihracat değerinin de finansman  olanaklarına erişimin artması ve imkanların çeşitlenmesiyle yapılacak yeni  yatırımlarla artacağına işaret etti.

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