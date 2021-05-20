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Bakan Muş, babaannesinin cenazesine katıldı

Salim SARIKOÇ/TRABZON, (DHA) |  20 Mayıs 2021 Perşembe - 14:51 | Son Güncelleme : 20 05 2021 - 14:51

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden babaannesi Fatma Muş’un (90) Trabzon’un Köprübaşı ilçesindeki cenazesine katıldı.


Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un babaannesi Fatma Muş için Köprübaşı ilçesi Beşköy Mahallesi’nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.
 
Cenazeye Bakan Muş’un yanı sıra, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
 
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Kılınan namazın ardından Bakan Muş'un da omuz verdiği Fatma Muş’un cenazesi, mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
 
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