Bakan Muş: Azerbaycan'daki Türk yatırımları 12 milyar dolara ulaştı

Muş, "Karar alıcılar olarak bu hedefe ulaşılması için çok çalışıyoruz. Azerbaycan ile ikili ticaret hacmimiz Kovid-19 salgınına rağmen 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 4,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu yılın ilk 4 ayında da ikili ticaretimizin artış göstermesi memnuniyet vericidir. Bu ivmenin 2021 yılının tamamına yayılmasını bekliyoruz. Bu yolda attığımız önemli bir adımlardan birisi de, kendi ticaret kurallarımızı belirlediğimiz Tercihli Ticaret Anlaşması’nın (TTA) 1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girmesidir. Anlaşma kapsamının genişletilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

'AZERBAYCAN'DAKİ TÜRK YATIRIMLARI 12 MİLYAR DOLARA ULAŞMIŞTIR'

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin en önemli yönlerinden birinin karşılıklı yatırımlar teşkil etmek olduğunu söyleyen Bakan Muş, "Azerbaycan’daki Türk yatırımları 12 milyar dolara, Azerbaycan'ın ülkemizdeki doğrudan yatırımları ise 19,5 milyar dolara ulaşmıştır. Bu rakamlar, iş dünyasının ülkelerimize olan güvenini de göstermektedir. Türk firmaları, Azerbaycan'da şimdiye kadar gerçekleştirdikleri yatırımlarıyla Azerbaycan'ın yerli sanayisinin gelişimine ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürmektedir. Gerçekleştirdiği reformlarla yatırım ortamını her geçen yıl geliştiren Azerbaycan, Dünya Bankası’nın 'Doing Business 2021' raporuna göre, dünyada en reformcu 10 ülke arasında yer almayı başarmış ve 2020 yılına göre 6 basamak ilerleme kaydederek 190 ülke arasında 28'inci sırada yer almıştır" ifadelerini kullandı.

'KARABAĞ'IN YENİDEN İMARINDA ETKİN ROL'