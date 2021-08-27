Bakan Muş, ABD Ticaret Temsilcisi Tai ile görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Muş ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile video konferans yöntemiyle görüştü. Bakan Muş ve Tai, ABD-Türkiye ilişkilerinin stratejik niteliğine dikkat çekerek, yakın ortaklar olarak ticaret hedefini çok daha yukarılara çıkarmak gerektiği hususunda mutabık kaldı. Bakan Muş ve Tai, iki tarafın da birbirlerinden pazara giriş başta olmak üzere birçok alanda beklentileri olduğunu ifade etti. Bakan Muş, bu kapsamda ortak bir çalışma grubu kurulmasını önerdi ve ABD Ticaret Temsilcisi Tai’yi Türkiye’ye davet etti. Tai de, Türkiye ile G20, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ve Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde önemli iş birliği alanları olduğuna dikkat çekerek, Türkiye ile bu platformlarda birçok başlıkta iş birliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

İLAVE TARİFELER GETİRMEMESİ KONUSUNDAKİ TALEBİ İLETTİ

Görüşmede Bakan Muş, ABD tarafından çelik sektöründe uygulanan ek vergilerin kaldırılmasına yönelik ülkenin taleplerini, çelik sektöründe OECD bünyesinde yürütülen istişare süreçlerine işaret ederek Türkiye’ye ilave tarifeler getirmemesi konusundaki talebi Tai’ye iletti. Bakan Muş ayrıca, 2021 sonu itibariyle 25 milyar dolara ulaşacak ikili dış ticaret hacminin daha da yukarıya çıkarılması için ABD ile ikili ve çok taraflı platformda beraber çalışmaya devam edileceğini, ayrıca Türkiye'nin, ABD ekonomisi eyaletler bazında analiz ederek çok daha önemli hedefleri gerçekleştirme arzusunda olduğunu belirtti. Bakan Muş ve Tai, ikili diyaloğun artırılarak sürdürülmesi, iş birliğinin değişik alanlarda genişletilmesi hususunda mutabık kaldı.