Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Bu görüşmede, Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için iş birliğimizi güçlendirmek konusunda mutabık kaldık, yol haritamızı belirledik. Türkiye-AB pozitif gündemi ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konularını ele aldığımız görüşmedeki yapıcı yaklaşımından dolayı AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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Bakan Muş, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ile görüştü
DHA | 28 Mayıs 2021 Cuma - 13:13 | Son Güncelleme : 28 05 2021 - 13:13