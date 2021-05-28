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Bakan Muş, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ile görüştü

DHA |  28 Mayıs 2021 Cuma - 13:13 | Son Güncelleme : 28 05 2021 - 13:13

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile görüştüğünü belirterek, "Görüşmede, Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için iş birliğimizi güçlendirmek konusunda mutabık kaldık" dedi.


Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Bu görüşmede, Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için iş birliğimizi güçlendirmek konusunda mutabık kaldık, yol haritamızı belirledik. Türkiye-AB pozitif gündemi ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konularını ele aldığımız görüşmedeki yapıcı yaklaşımından dolayı AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
 

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş AB Komisyonu
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