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Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler haftaya başlıyor

AA |  29 Ekim 2020 Perşembe - 1:54 | Son Güncelleme : 29 10 2020 - 1:54

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 40 kuruşluk çiğ süt destek primi ödemelerini 3 ay erkene çektiklerini duyurdu.


Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süt üreticilerimize müjde... 40 kuruşluk çiğ süt destek primi ödemelerini 3 ay erkene çekerek Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları içinde gerçekleştireceğiz. İlk etapta Temmuz ve Ağustos aylarına ait destekleri önümüzdeki haftadan itibaren ödeyeceğiz. Üreticimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
 

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiğ süt
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