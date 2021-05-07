07 Mayıs 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.441 0.95 EURO 10,0320 0.27
USD 8,2470 -0.27 ALTIN 485,480 0.60
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan müjdeyi duyurdu! Bin lira ödeme yapılacak, resmen başlıyor

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BALIKESİR, (DHA) |  07 Mayıs 2021 Cuma - 20:26 | Son Güncelleme : 07 05 2021 - 20:26

Bayram öncesi müjdeli haber geldi. Binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Ödeme tarihi belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kıyı balıkçılarına müjdeli haberlerinin olduğunu ifade ederek, "Her yıl onlara da bin lira ödüyorduk, genelde sene sonuna kalıyordu. Bunu da inşallah bu yıl en yakın zamanda, mayıs ayı içinde ödemeyi planlıyoruz" dedi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erdek Limanı'ndan Sahil Güvenlik botuyla denize açılıp, özel bir firmaya ait olan denizdeki midye çiftliğine gitti. Burada midye hasadına katılan Bakan Pakdemirli, midyenin yetiştirilme süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı. Burada konuşan Pakdemirli, "Bu çiftlikte her gün yüz milyonlarca litre suyu alıyor, süzüyor ve doğaya daha temiz olarak bırakıyor. Bu anlamda denizleri temizliyor olmasının, çevreci olmasının çok büyük anlamı var. Ayrıca bir ihracat ürünü olduğu için büyük bir ihracat potansiyeli var. Türkiye'de şu an 20 kadar midye çiftliğinde yaklaşık 15 bin tonluk bir üretim kapasitemiz var. İlerleyen yıllarda kapasitemizi yeni çiftliklerle artırmayı düşünüyoruz. Son derece çevreci olması hasebiyle de çevreyi kirletmenin aksine bilakis denizlerimizi temizleme özelliğine sahip. Bu arada kıyı balıkçılarımıza da bir müjde vermiş olalım. Her yıl onlara da bin lira ödüyorduk. Bu genelde sene sonuna kalıyordu. Bunu da inşallah bu yıl en yakın zamanda, mayıs ayı içinde ödemeyi planlıyoruz" dedi.
 
 
 
 

ETİKETLER

Bayram ödeme balıkçı kıyı balıkçıları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Bayram öncesi müjdeli haber mayıs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.