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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüştü

03 Şubat 2021 Çarşamba - 13:19 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 13:24

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 
 
İkilinin görüşmesinde Kıbrıs ve ikili ilişkiler konuları ele alındı. 

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mevlüt çavuşoğlu dışişleri ingiltere Dominic Raab
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