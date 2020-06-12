Bakan Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem veya olası bir afet durumu için kendinizce alacağınız önlemler sizi korumaz. Evinizde güven içerisinde yaşamak istiyorsanız vakit kaybetmeden binanızda risk tespiti yaptırın" dedi.
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- Bakan Kurum: Vakit kaybetmeden binanızda risk tespiti yaptırın
Bakan Kurum: Vakit kaybetmeden binanızda risk tespiti yaptırın
DHA | 12 Haziran 2020 Cuma - 13:17 | Son Güncelleme : 12 06 2020 - 13:17