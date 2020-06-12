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Bakan Kurum: Vakit kaybetmeden binanızda risk tespiti yaptırın

DHA |  12 Haziran 2020 Cuma - 13:17 | Son Güncelleme : 12 06 2020 - 13:17

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem veya olası afet durumuna karşı halktan vakit kaybetmeden binalarına risk tespiti yaptırmalarını istedi.


Bakan Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem veya olası bir afet durumu için kendinizce alacağınız önlemler sizi korumaz. Evinizde güven içerisinde yaşamak istiyorsanız vakit kaybetmeden binanızda risk tespiti yaptırın" dedi. 
 

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