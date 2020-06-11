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Bakan Kurum'u isyan ettiren görüntü: İçimizi acıttı

11 Haziran 2020 Perşembe - 18:40 | Son Güncelleme : 11 06 2020 - 18:40

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Deniz temizliği yaptığımız Dalyan İztuzu'ndaki tablo hepimizin içini acıttı." ifadelerini kullandı.


Kurum, Twitter hesabından caretta carettaların en önemli yaşam alanı olan İztuzu Plajı'nın görüntülerini ve deniz temizliğinin ardından çıkan çöplerin yer aldığı videoya yer verdi.
 
"#SıfırAtıkMavi" etiketiyle paylaşımda bulunan Kurum, şunları kaydetti:
 
"Deniz temizliği yaptığımız Dalyan İztuzu'ndaki tablo hepimizin içini acıttı. Deniz çöplerinin çevreye, doğaya, deniz ekosistemine telafisi olmayan zararlar verdiğini unutmayalım. Denizlerimizi, kıyılarımızı kirletmeyelim, koruyalım."
 

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Dalyan İztuzu Çevre ve Şehircilik Murat Kurum
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