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Bakan Kurum 'sanayi dönüşümü' müjdesini verdi: Türkiye'de ilk kez olacak

AA |  09 Ekim 2021 Cumartesi - 20:23 | Son Güncelleme : 09 10 2021 - 20:23

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İklim dostu sanayi siteleri yapmak zorundayız. Kendi atığını dönüştüren, sürdürülebilir, havaya, suya, istihdama ve üretime fayda sağlayan sanayi sitelerini inşa edeceğiz. İnşallah bu da Konya'ya nasip olacak. Bir ilki gerçekleştiriyoruz, yeni sanayi sitemizi 'iklim dostu sanayi dönüşümü' ilkesiyle inşa ediyoruz." dedi.


Kurum, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Konya'da, inşası  süren yatırımları yerinde inceledi. Kent merkezindeki 108 bin metrekarelik millet  bahçesi ve camisinin inşasında incelemelerde bulunan Kurum, gelinen son aşamayı  yetkililerle değerlendirdi.
 
Kurum, ziyareti kapsamında geldiği Konya Sanayi Sitesi şantiyesinde,  gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeni sanayi alanlarıyla büyük Türkiye"  hedefiyle 81 ildeki şehrin içerisinde kalan tüm sanayi alanlarını daha yeni ve  modern yerlere taşıdıklarını söyledi
 
Ankara, Trabzon, Uşak, Aksaray, Diyarbakır ve Kayseri'de 6 eski sanayi  sitesini yeni yerlerine taşıdıklarını aktaran Kurum, "Şu anda 26 sanayi  alanımızda harıl harıl çalışıyoruz. Devamında 81 ilimizin tamamında, şehir içinde  kalmış sanayi alanlarımızı dönüştürecek, şehirlerin dışına taşıyacağız." diye  konuştu.
 
"Türkiye'de 'iklim dostu sanayi sitelerinin ilk örneği olacak"
 
Kurum, Konya'nın merkezinde kalan Eski Sanayi ve Karatay sanayi  sitelerinin trafik sorununa, hava ve gürültü kirliliğine yol açtığına dikkati  çekerek şöyle konuştu:
 
İklim dostu sanayi siteleri yapmak zorundayız. Kendi atığını  dönüştüren, sürdürülebilir, havaya, suya, istihdama ve üretime fayda sağlayan  sanayi sitelerini inşa edeceğiz. İnşallah bu da Konya'ya nasip olacak. Bir ilki  gerçekleştiriyoruz, yeni sanayi sitemizi 'iklim dostu sanayi dönüşümü' ilkesiyle  inşa ediyoruz. Yaptığımız bu sanayi sitemiz de Türkiye'de 'iklim dostu sanayi  sitelerinin ilk örneği olacak. Burada her aşamasında 'sıfır atık sanayi'  uygulamalarını hayata geçireceğiz. Türkiye'de ilk kez bir sanayi sitesi sıfır  atığa tam uyumlu olarak inşa ediliyor. Bu anlamda sitemizin adı da Konya Sıfır  Atık Sanayi Sitesi olacak. Bu bölgede yeni yapılanları değil tüm sanayi  sitelerimizin aydınlatmasını güneş enerjisinden aldığı, yağmur sularının  toplanarak bahçe sulamalarında ve üretimde kullanıldığı, atık suyun arıtılarak  üretime ve şehre katma değer sağladığı önemli bir projeyi gerçekleştireceğiz.  Buna da 'iklim dostu sanayi projesi' adını veriyoruz. Sayın Emine Erdoğan  hanımefendinin himayelerinde yürütülen sıfır atık projesinin çatısı altında,  Konya Sıfır Atık Sanayi Sitesi'ni inşa ederek Konya'da bir ilki gerçekleştirmiş  olacağız."
 
Elektriğini de kendi üretecek
 
Sanayi sitesinde 4 etapta, 2 milyon 80 bin metrekare alanda, 2 bin 690  dükkanın ve 134 ticari alanın yer alacağını ifade eden Kurum, şunları söyledi:
 
"Bu sanayi sitemizin içerisine sıfır atık merkezimizi kuracağız.  Atıklarımızı ayıracağız. Kendi kendine yetebilen, kendi elektriğini üretebilen,  atık yağların toplandığı, yağmur sularının depolandığı bir sanayi tesisi haline  getireceğiz. Bunun yanı sıra bu sanayi sitemizi endüstriyel ortaklığa ve döngüsel  ekonomiye uygun yaparak daha etkili, daha tasarruflu, daha verimli hale  getiriyoruz. İnşallah tüm dükkanlarımızı en geç 2022 sonuna kadar tamamlayarak  sanayicilerimize, esnafımıza, vatandaşlarımıza armağan edeceğiz."
 
"Emisyon oranlarını azaltacak çalışmaları yapmak durumundayız"
 
Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 hedefini  açıkladığını anımsatarak şunları kaydetti:
 
 "Bunu dünya ile paylaştı. Geçtiğimiz hafta da Gazi Meclisimiz Paris  İklim Anlaşması'nı onaylamak suretiyle Cumhurbaşkanımızın onayına gönderdi ve  Türkiye için ye bir sürecin başlangıcına başlamış oluyoruz. Net sıfır emisyon  hedefi doğrultusunda havamızı, suyumuzu, ormanlarımızı ve insanlarımızın yaşam  kalitesini yükseltecek adımlar atarken yenilenebilir enerji kaynaklarından çok  daha fazla faydalanırken, fosil yakıt tüketimini ve emisyon oranlarını azaltacak  çalışmaları yapmak durumundayız. Bakanlık olarak ülkelerde büyük projelere imza  attık atmaya da devam edeceğiz. "
 

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İklim dostu sanayi siteleri
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