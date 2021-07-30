30 Temmuz 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.384 -0.58 EURO 10,0360 -0.32
USD 8,4160 -0.47 ALTIN 494,610 -0.52
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Kurum: Manavgat'ta 2 bin 300 yapı yangından etkilendi

AA |  30 Temmuz 2021 Cuma - 11:47 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 11:52

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında ilk belirlemelere göre toplamda 2 bin 300 yapının etkilendiğini belirlediklerini söyledi.


Bakan Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı  Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile  Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Orman Yangını Yönetim Merkezinde gazetecilere  açıklamalarda bulundu.
 
 Kurum, devletin tüm kurumlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  talimatıyla ve seferberlik ruhuyla, yangından etkilenen vatandaşların yaralarını  sardığını dile getirdi.
 
Mahalle mahalle yangın alanlarını taradıklarını aktaran Kurum, yangın  söndürme işlemleri devam ederken hasar tespit çalışmalarının da yapıldığını  anlattı.
 
Yangın söndürme işleminin bitmesine müteakip çok hızlı bir şekilde  alanlara gireceklerini ve hasar tespit çalışmalarını hızlı şekilde  bitireceklerini dile getiren Kurum, "Dün Manavgat'ta 4 farklı noktada yangın  başlamış ve 27 mahallemizi yoğun bir şekilde etkilemişti. 27 mahallemiz  boşaltıldı. 15 mahallemiz de kısmı olarak etkilenmiş durumda." dedi.
 
Manavgat'ın doğu ve batı kısmında hasarın gerçekleştiğine işaret eden  Kurum, şunları kaydetti:
 
"Doğu kısmında Çeltikçi, Karacalar ve Demirciler mahallelerinde 300  yapı tespit ettik. Tabii tamamı değil kısmen etkilenme söz konusu. Koordineli bir  şekilde alanların bize teslim edilmesine müteakip de çalışmaları yürütüyoruz.  Yine Manavgat'ın batı kısmında da Yeniköy, Kalemler, Sarılar ve Hatipler  mahalleriyle Gültepe ve Çakaldere mevkilerinde ise yaklaşık 2 bin yapı var. Yani  toplamda 2 bin 300 yapının bu yangın sebebiyle etkilendiğini düşünüyoruz. Bu  çerçevede hasar tespit çalışmaları yürütülüyor ve şu ana kadar yapmış olduğumuz  hasar tespit çalışmalarında 252 bina incelendi. Bu gerek binalar sahada mobil  laboratuvarımızca gerek teknik ekiplerimizce inceleniyor ve fiilen ağır hasarlı  yıkık ve acilen yıkılacak toplamda 126 bağımsız bölüm tespit ettik. Tespitlerimiz  hızlı bir şekilde devam edecek."
 
Kurum, vatandaşlarla bire bir görüşüp ihtiyaçlarını dinlediklerine  dikkati çekerek, "Bölgenin mimarisine uygun bir şekilde daha önce İzmir'de,  Elazığ'da, Malatya'da, Giresun'da yaptığımız gibi burada da Antalya'mızın,  Manavgat'ımızın yöresel mimarisine uygun bir şekilde konutlarımızın inşasını en  geç bir ay içinde başlatacağız ve 1 yıl içinde de etaplar halinde teslim  edeceğiz. TOKİ Başkanlığımız süreci başlattı." diye konuştu.
 
Taşınma ve eşya yardımlarını vereceklerine işaret eden Kurum,  yangından bir caminin kısmi olarak etkilendiğini, bir okulun ağır hasarlı ve  Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir binan da hasarlı olduğunu anlattı.
 
Mersin'in Aydıncık, Gülnar ve Silifke ilçelerinde yangınların olduğunu  belirten Kurum, "Burada da 465 yapının bu yangından etkilendiğini tespit ettik.  Bu çerçevede hasar tespitlerimiz devam ediyor. Aydıncık'ta 4 yapı ağır hasarlı  durumda. Marmaris'te kısmen bir otelimizin peyzajında etkilenme var, onun dışında  yapısal bir hasar yok. Osmaniye'de başlayan yangın nedeniyle 4 köyümüzü boşalttık  ve merkeze bağlı Kırmacılar mevkiinde 30 yapı hasarlı durumda. Yine Kotan ve  Aladağ'da da 6 köyde 1605 hanemizi tedbir amaçlı boşalttık. Orada da yangından  etkilenen vatandaşlarımızın hasar tespitlerini hızlı bir şekilde yapacağız."  ifadelerini kullandı.
 
  
 

ETİKETLER

manavgat yangın manavgat son durum
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.