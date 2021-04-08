Bakan Kurum: Kızılcahamam'da yanan 15 iş yerini yeniden inşa edeceğiz

Bakan Kurum, Kızılcahamam 'da Kasaplar Çarşısı'nda çıkan yangında kullanılmaz hale gelen iş yerlerinde inceleme yaptı. Bakan Kurum, soğutma çalışmalarının sürdüğü alanda iş yerleri yanan esnaf ile görüştü. Bakan Kurum, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yangında 15 iş yerinin zarar gördüğünü söyledi.

Kurum, yapılara ilişkin hasar tespit çalışmasının Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nce tamamlandığını belirterek, "En kısa sürede vatandaşlarımızın yarasını sarmak suretiyle çalışmalarımızı başlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm Kızılcahamam'a 'geçmiş olsun' dilekleri var. Yapılması gereken tüm işlerin yapılması talimatını bizlere verdiler. Bu çerçevede, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 300 bin lira, İçişleri Bakanlığımızdan 1 milyon lira, yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 2 milyon lira desteğimizi esnafımıza vereceğiz" dedi.

'YIL SONUNA KADAR TAMAMLAYACAĞIZ'