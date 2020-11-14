Bakan Kurum, İstanbul'da riskli konut sayısını açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum İstanbul'daki riski binalarla ilgili olarak, "İstanbul'da 5.9 milyon konutumuz var. Bunun 1,5 milyonu riskli, 300 bini acilen dönüşmesi gereken yapılar" dedi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Türkiye'de 18 bin 910 toplanma alanı, İstanbul 'da ise 3 bin 21 tane deprem toplanma alanı var. Bunların hepsinin il ve ilçe olarak AFAD 'ın sitesinde bulabilirsiniz. 81 ilde Millet Bahçeleri yapıyoruz, bu Millet Bahçeleri aynı zamanda toplanma alanı olarak işlevi görecek. İhtiyacı olan tüm toplanma alanları ile ilgili hem yapısal hem de altyapı konusunda çalışmalar yapıyoruz.

İSTANBUL'DA ZEMİN PROBLEMİ YAŞANAN BÖLGELER

İstanbul'da 39 ilçemizin büyükşehrimizin ve valimizin katıldığı bir toplantı yaptık. Avcılar belediye başkanımız bizzat Ankara 'ya da geldiler. Biz bütün belediye başkanlarımıza söyledik. Biz bütün belediyelere teknik ve maddi olarak tüm destekleri vermeye hazırız. Son 8 ayda İstanbul'da 10 bin temel attık. Kağıthane Zeytinburnu ve Esenler 'de 60 bin konut luk akıllı şehir yapıyoruz. İstanbul'da 117 bin bağımsız proje başlattık. TOKİ ile 100 bin konutun ihalesini yapacağız.

İSTANBUL'DAKİ RİSKLİ BİNALAR

"Riskli bina tespiti yapılmamışlar var. Belediyelerimiz vatandaş istesin istemesin riskli bina tespitini yapabilir. Türkiye'de 6.7 milyon bina riskli statüsünde. Ama riskli şerhli veya acilen yıkılması gerekir diye bir şerhi yok. 1,5 milyonu da acilen yıkılması gereken bina. İstanbulumuzda 5.9 milyon konutumuz var. Bunun 1,5 milyonu riskli, 300 bini acilen dönüşmesi gereken yapılar. Bunlara ilişkin riskli yapı tespiti yapılıp tapuya işlenmiş durum söz konusu değil.

DASK SİSTEMİ

İzmir Bayraklı'da, Ali Rıza Bey Apartmanı etrafında bir ofis açtık ve vatandaşımız orada gidip DASK başvurularını, sigortaya, bina hasarlarına ilişkin yapacakları süreç, ödemelerini dahi 2. günden almaya başladılar. İzmir 'de ciddi miktarda, 500-600 milyon DASK ödemesi yapmayı öngörüyorlar. Ben sordum; 3+1 bir dairede 130 bin DASK ödemesi yaptıklarını söylediler. Şu an Türkiye'deki DASK ödeme oranı bildiğim kadarıyla %62 seviyesinde. Buradan bütün vatandaşlarımıza bu sigortaya ilişkin binalarını, dairelerini DASK sigortası yapmalarını altını çizerek söylüyorum.

BİNA KİMLİK BELGELERİ

2021'de tüm binalarda uygulamaya geçecek bina kimlik belgeleri. Belediyelere de sesleniyorum, bütün verilerimizle belediyelerimizle paylaşacağız. Bu verilerimizi net bir şekilde vatandaşımız görebilecek.

İMAR BARIŞI

7 milyon başvuru var İmar Barışı'na. Bu süreçte belediye hizmetlerinden faydalanamıyor. Devletimiz bu problem aşılsın diye imar barışı çıkarıyor. Bu hizmetleri alabilecek bir altyapıya kavuşmuş oluyor. İmar Barışı başvurusu binasının sağlam olduğunu göstermiyor. İmar Barışı bizim kentsel dönüşüm projemize engel bir durum değil. Vatandaşımız binasını yenileyeceği zaman eski imar haklarına dönmek zorunda. İmar barışına başvurmuş ama binası riskli, bu yapılara ilişkin olarak güçlendirme imkanı getirdik.