Bakan Kurum: İstanbul'da 117 bin konutun dönüşümünü gerçekleştiriyoruz

Kurum incelemeleri sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul Finans Merkezi inşaatındaki çalışmalarda son durumla ilgili soru üzerine, "İstanbulumuzda hakikaten ülkemizin finans geleceği için çok önemli bir proje yürütüyoruz" diyen Bakan Kurum şöyle devam etti:

Kentsel dönüşüm hedefleri ile ilgili Kurum, "Bir hedef koymuştuk biliyorsunuz arkadaşlar. Bu hedef doğrultusunda, önümüzdeki 5 yıl içerisinde her yıl 300 bin, 5 yılda 1,5 milyon konutun dönüşümü için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu an İstanbul'da fiilen 117 bin konutun dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Bugün sabah Başakşehir 'deydik. Yine Başakşehir'de çok önemli dönüşüm projelerini hayat geçirmek için kararlarımızı aldık. Hemen hemen her ilçede kentsel dönüşüm projemiz var. Toplu konut Dairesi Başkanlığımız ile, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz ile, belediyelerimiz ile, hep birlikte bu süreci yönetiyoruz. Amacımız, öncelikli dediğimiz konutların dönüşümünü sağlamaktır. Biz bakanlık olarak vatandaşlarımıza bu noktada her türlü yardımı yapıyoruz. Taşınma, kira, kamulaştırma yardımı… El birliği içerisinde yürütmek zorundayız. Hep söylüyoruz. Kentsel dönüşüm siyaset üstü bir meseledir. Burada yerel yönetimlerimiz, büyükşehir belediyemiz, bakanlık olarak biz inşallah kararlı bir şekilde süreci yöneteceğiz" şeklinde konuştu.