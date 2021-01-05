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Bakan Kurum, Emine Erdoğan'ı ziyaret edip 'Sıfır Atık' projesiyle ilgili bilgi verdi

Bakan Kurum, Emine Erdoğan'ı ziyaret edip 'Sıfır Atık' projesiyle ilgili bilgi verdi