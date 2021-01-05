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Bakan Kurum, Emine Erdoğan'ı ziyaret edip 'Sıfır Atık' projesiyle ilgili bilgi verdi

05 Ocak 2021 Salı - 20:18 | Son Güncelleme : 05 01 2021 - 20:18

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı ziyaret ederek, ’Sıfır Atık’ projesi ve çevre çalışmaları hakkında bilgi verdiğini belirtti.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımızın tüm çevre projelerine her zaman destek olan, Sıfır Atık’ı himayelerine alarak projenin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına öncülük eden Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’yi ziyaret ederek Sıfır Atık ve çevre çalışmalarımızla ilgili kendilerini bilgilendirdik" dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Emine Erdoğan
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