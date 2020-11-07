Bakan Kurum duyurdu: Taşınma ve kira yardımını bugün başlatıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum İzmir'de meydana gelen deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "5 bin civarında orta hasarlı bina var. Ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılarımıza 2 bin 500 lira taşınma ve kira yardımını bugün başlatıyoruz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum İzmir 'de meydana gelen deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "5 bin civarında orta hasarlı bina var. Ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılarımıza 2 bin 500 lira taşınma ve kira yardımını bugün başlatıyoruz." dedi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

İzmir'de bugün itibarıyla 61 bin 735 binada, 348 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır.

857 okulda hasar tespiti yapıldı. 5 okul ağır, 18'i orta hasarlı. Bu okullardaki öğrenciler mahalledeki en yakın okula transfer edilecek.

Tespiti yapılan ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık bina sayısı 309'a, 4 bin 425 bağımsız bölüme ulaştı.

5 bin civarında orta hasarlı bina var. Ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılarımıza 2 bin 500 lira taşınma ve kira yardımını bugün başlatıyoruz.