05 Temmuz 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.748 -0.99 EURO 7,7210 0.23
USD 6,8670 0.21 ALTIN 392,360 0.26
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Kurum duyurdu: Kapatma dahil, cezai işlem yapılacak

AA |  05 Temmuz 2020 Pazar - 18:01 | Son Güncelleme : 05 07 2020 - 18:01

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hem geçici faaliyet belgesi verilenler hem de diğer termik santrallerin anbean izlendiğini belirterek "Vatandaşımızın sağlığı bizim için her şeyin önünde. Eğer çevre mevzuatına uymayan bir durum söz konusu olursa kapatma dahil, her türlü cezai işlemi yapacağımızı da kendilerine ifade ettik." dedi.


Kütahya Valiliği ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda  bulunan Kurum, il idarecileriyle gerçekleştirdikleri toplantıda, Kütahya için  önemli kararlar aldıklarını söyledi.
 
Afyonkarahisar ile başlayıp Kütahya'yı da içine alan "Frigya Vadisi  Medeniyet Çevre Projesi" hazırladıklarını anlatan Kurum, şöyle devam etti:
 
"Bu proje kapsamında Kütahya'mıza merkezi anlamda lojistik hizmetleri  verecek, içinde bisiklet yollarının, yürüyüş yollarının olduğu Frigya Vadisi  çevre projesi etabı kapsamında 2,5 milyonu hibe olmak üzere, 5 milyon liralık bir  proje gerçekleştireceğiz. İl Özel İdaremizle birlikte bu projeyi yapacağız.  İçinde sergi salonlarının, yürüyüş ve bisiklet alanlarının olduğu, bir karşılama  hizmetinin verileceği binanın olduğu, yine burada çini atölyelerimizin, içinde  vatandaşlarımızın gelip burada alışveriş yapabilecekleri, yöresel ürünlerin  tanıtılacağı çok önemli bir projeyi Kütahya'mıza kazandırmış olacağız. Bu  çerçevede projeyi Bakanlığımız, Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğümüz ve Özel  İdaremiz birlikte yürütüyor olacaklar."
 
Kurum, Kütahya Valiliğine, köy yollarının yapımı için 100 bin  metrekare kilitli parke ihtiyacının karşılanması amacıyla nakdi destek  sağlayacaklarını bildirdi.
 
Belediyelerin çöp kamyonu taleplerinin de karşılanacağını belirten  Bakan Kurum, "Özel İdaremize 2 milyon lira hibe desteği sağlamak suretiyle bir an  önce köy yollarımızın inşasını yapmış olacağız." ifadesini kullandı.
 
Bakan Kurum, il merkezinde sağlık turizmini, termal turizmi  canlandırmak ve daha da güçlü hale getirebilmek amacıyla Kütahya Belediyesine,  Hazine mülkiyetindeki 12 bin metrekarelik yeri trampa edeceklerini ve burada  termal sağlık turizmi tesisi kurulması amacıyla inşaatına Belediye tarafından en  kısa sürede başlanacağını belirtti.
 
Kurum, İnköy Mahallesi'nde 9 bin metrekare alan belirlediklerini,  şehrin içinde kalan sanayi alanlarını buraya taşımak suretiyle önemli bir kentsel  dönüşüm projesi yapacaklarını duyurdu.
 
Geçici faaliyet belgesi verilen termik santraller
 
Bir gazetecinin sorusu üzerine, geçici faaliyet belgesiyle yeniden  üretime başlayan termik santrallerini takip ettiklerini vurgulayan Kurum, şunları  kaydetti:
 
"1 Ocak'ta termik santrallerimize ilişkin kararlar almıştık ve 5  santralimizi tamamen, bir santralimizi de kısmen kapatma işlemi yapmıştık.  Gelinen süreçte termik santrallerimiz çevre mevzuatına uygun hale getirmek  amacıyla çalışmalar, iyileştirmeler yaptılar; hem filtre işlemlerinde hem yakıt  iyileştirme işlemlerinde. Aldığımız karar çerçevesinde 6 termik santralimize  geçici faaliyet belgesi verdik. Bunların ikisi Kütahya'da; Seyitömer ve Tunçbilek  termik santralleri. Bu kapsamda Seyitömer Termik Santrali'nin 4 ünitesinden  2'sine, Tunçbilek Termik Santrali'nin de 3 ünitesinden 2'sine bir yıl süreliğine  geçici faaliyet belgesi verdik. Hem diğer termik santrallerimiz hem geçici  faaliyet belgesi verdiğimiz termik santrallerimizi 7 gün 24 saat izliyoruz.  Vatandaşımızın sağlığı bizim için her şeyin önünde. Eğer çevre mevzuatına uymayan  bir durum söz konusu olursa da kapatma dahil her türlü cezai işlemi yapacağımızı  da kendilerine ifade ettik. Anlık olarak bu santrallerimiz takip edilmektedir.  Bir taraftan da iyileştirme işlemleri devam etmektedir. Kuru sisteme geçecekleri  adımları da atmaktadırlar. Bize verdikleri iş termin planı çerçevesinde de  süreçler anbean takip edilmektedir."
 
Kurum, başka bir soru üzerine, Murat Dağı'nda altın madeni aranmasına  ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuyla ilgili mahkemenin verdiği  yürütmeyi durdurma kararının, Danıştay tarafından onandığını hatırlattı.
 
Bölgede çevre mevzuatına uygun olmayan bir şekilde işletme faaliyeti  yapılamayacağına dikkati çeken Kurum, "Bize herhangi başvurusu söz konusu değil.  Olması halinde de eğer bizim halkımızın sağlığını ilgilendiren, çevremize zarar  verecek bir durum söz konusu ise ÇED izni hiçbir şekilde verilemez." diye  konuştu.
 
Kütahya Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Bakan  Kurum, Millet Bahçesi'nin yapılacağı bölge ile Vefa Mahallesi'ndeki kentsel  dönüşüm alanında incelemelerde bulundu.

ETİKETLER

Murat Kurum Çevre ve Şehircilik termik santral
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.