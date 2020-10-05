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TOKİ'de yüzde 20 indirim kampanyası! 21 Ekim'de başlıyor...

05 Ekim 2020 Pazartesi - 22:22 | Son Güncelleme : 05 10 2020 - 22:33

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacak kampanyanın 21 Ekim'de başlayacağını duyurdu.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut  İdaresi Başkanlığından (TOKİ) ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde  yüzde 20 indirim yapılacak kampanyanın 21 Ekim'de başlayacağını duyurdu. 
 
Kurum, Twitter hesabından, yeni indirim kampanyasına ilişkin  paylaşımda bulunarak, şunları kaydetti:
 
"TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza  borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak  kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları  yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun."

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