18 Mart 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.564 0.15 EURO 8,9870 -0.03
USD 7,5050 0.13 ALTIN 421,540 0.24
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Kurum duyurdu! 6 ay içerisinde inşa edilecek

AA |  18 Mart 2021 Perşembe - 11:11 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 11:23

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek, yaraları saracaklarını bildirdi.


Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dereiçi köyünde evleri  yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın  Recep Tayyip Erdogan'ın talimatlarıyla yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde  ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek, yaraları saracağız." ifadesini  kullandı.
 
Devletin, milletin emrinde olduğunu vurgulayan Kurum, "Bugün  itibarıyla hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. TOKİ Başkanlığımız eliyle  evlerimizi inşa edeceğiz. Artvin Valiliğimize, vatandaşlarımızın zararlarının  karşılanması için ayrıca 1 milyon lira destek sağlayacağız." açıklamasında  bulundu.
 

ETİKETLER

bakan kurum artvin yangın Yusufeli
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.