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Bakan Kurum duyurdu! 2022 yılına kadar teslim edilecek

03 Ekim 2020 Cumartesi - 17:03 | Son Güncelleme : 03 10 2020 - 17:55

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TOKİ eliyle bugüne kadar Siirt'e 535 milyon liralık yatırım yaptık. 1286 sosyal konut inşa ettik ve vatandaşlarımıza teslim ettik. 147 de sosyal donatı ihtiyacını giderdik. Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı proje doğrultusunda Türkiye'de 100 bin sosyal konut projemiz var. Siirt'imize de 504 sosyal konut projesi gerçekleştiriyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar ihalesini gerçekleştirip, 2022 yılına kadar konutlarımızın teslimi yapacağız." dedi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Siirt'te İl Değerlendirme  Toplantısı'ndan sonra konuştu .
 
Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından açıklama yapan Kurum,  Siirt'in hem ülke hem de bölge için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.
 
Siirt'in, tarihin köklü şehircilik geleneğine sahip bir il olduğunu  belirten Kurum, Siirt'in bilimin, eğitimin ve kültürün merkezi olması için önemli  kararlar aldıklarını ifade etti.
 
Kurum, son 18 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde  Siirt'e 10 milyar liralık yatırım yaptıklarını ifade ederek, yatırımların olanca  hızıyla devam ettiğini söyledi.
 
Kentsel dönüşümden millet bahçelerine, sokak sağlıklaştırma  projelerinden altyapı projelerine kadar, eğitimden sağlığa, kültürden sanata  birçok konuda 18 yılda devrim niteliğinde projeler gerçekleştirdiklerine işaret  eden Kurum, yeni projeler de ekleyerek Siirt'i hak ettiği noktaya taşıyacak  adımları atacaklarını bildirdi.
 
"40 bin metrekarelik alanda önemli bir kentsel dönüşüm projesi  başlatıyoruz"
 
 Kurum, Siirt'in deprem bölgesi kuşağında yer alan bir il olduğuna  dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Bu bölgede en önemli gündem maddemiz de yine şehirde dönüştürülmesi  gereken alanlar, tarihin, kültürün öne çıkarılacağı meydan projeleri olacak.  Siirt'te bugüne kadar kentsel dönüşüme 12 milyon liralık destek sağladık, 490  riskli binanın 460'ının yıkımını gerçekleştirdik. Selçuklu mirasımız olan Ulu  Cami'nin etrafında önemli bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz. Ülkü,  Karakol ve İnönü mahallelerini kapsayan, yaklaşık 800 bağımsız birimin olduğu, 40  bin metrekarelik alanda önemli bir kentsel dönüşüm projesi başlatıyoruz.  Bakanlığımız TOKİ eliyle 250-300 arasında rezerv konut üretecek. Projemizin  inşasını inşallah 2021 yılı Mart ayına kadar yapmak istiyoruz. Siirt'imizi bu  anlamda medeniyetimizin öncüsü olmuş kadim şehrimizi meydanlarıyla, kültürel  değerleriyle gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Eski Siirt olarak bildiğimiz bu  alanda halıcıların, kuyumcuların çarşısının, Ulu Cami'nin olduğu alanı ihya  edecek bir kentsel dönüşüm çalışması başlatıyoruz. Vatandaşlarımıza ister  yerinden isterse hal binasının olduğu alana yapacağımız rezerv konutlardan,  isterse de bedellerini almaları suretiyle dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz."
 
 Kurum, yapacakları projelerin gönüllülük esasına göre olacağını  belirterek, vatandaşın rızası çerçevesinde yapılacağını aktardı.
 
 15 Temmuz Demokrasi Meydanı alanı genişletilecek
 
 Eski hal alanını, yine galerici ve kargocuları yeni belirleyecekleri,  TOKİ eliyle yapılacak bir alana taşıyacaklarını dile getiren Kurum, ayrıca 15  Temmuz Demokrasi Meydanı'nın genişletilmesi için de belediyeye 2 milyon lira hibe  aktaracaklarını söyledi.
 
 Kurum, şöyle konuştu:
 
 "Bu proje kapsamında şehrimize yakışacak bir cami, meydan projesini  kazandırarak şehrin ihtiyaçlarını gidereceğiz. Vatandaşımızın 7 gün 24 saat vakit  geçireceği alanların oluşacağı projeyi de belediyemiz İller Bankası Genel  Müdürlüğümüz ile yürütüyor olacak. Bu kapsamda şehir içinde ihtiyaç duyulan  kanalizasyon hatlarımız var. Belediyemizin vatandaşlarımıza daha iyi hizmet  vermek amacıyla eksik olduğunu düşündüğü kanalizasyon hatlarının yenilenmesi için  5 milyon lira, şehir içi yollarımızda asfalt eksiklerimiz var, bunların  giderilmesi için ve kilitli parke yapımı için 10 milyon lira, otogar yapımı için  3 milyon lira aktarılacak. Güres Caddesi'nde bir sokak sağlıklaştırma projesi  gerçekleştiriyoruz. Bu projeye de 5 milyon lira kredi veriyoruz ve toplamda 23  milyon lira İller Bankası Genel Müdürlüğümüzden belediyemize finans sağlıyoruz. 2  milyon lira da Güres Caddesi'nin rehabilitasyonu için hibe desteği veriyoruz."
 
 Tillo'da Hazreti İbrahim Hakkı Hazretlerinin türbesi etrafında 40 bin  metrekarelik rekreasyon projesi gerçekleştireceklerini belirten Kurum, bu proje  kapsamında da yine İl Özel İdaresine 2 milyon lira hibe, kredi desteği  sağlayacaklarını kaydetti.
 
"Siirt'imize de 504 sosyal konut projesi gerçekleştiriyoruz"
 
TOKİ eliyle bugüne kadar Siirt'e 535 milyon liralık yatırım yaptık.  1286 sosyal konut inşa ettik ve vatandaşlarımıza teslim ettik. 147 de sosyal  donatı ihtiyacını giderdik. Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı proje doğrultusunda  Türkiye'de 100 bin sosyal konut projemiz var. Siirt'imize de 504 sosyal konut  projesi gerçekleştiriyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar ihalesini gerçekleştirip,  2022 yılına kadar konutlarımızın teslimini yapacağız." ifadelerini kullanan  Kurum, Veysel Karani Hazretlerinin olduğu türbenin etrafında da önemli bir çevre  düzenleme projesi gerçekleştirdiklerini bildirdi.
 
Siirt'e "Millet Bahçesi" müjdesi
 
 Türkiye'de hayata geçirilen Millet Bahçeleri Projesi'ne değinen Kurum,  "81 ilimizde 250 Millet Bahçesi'ni projelendirdik, bir kısmının açılışını  gerçekleştirdik. Siirt'te de İbrahim Hakkı Hazretlerinin türbesi etrafına hem de  şehir merkezinde 14 bin metrekarelik alana bir Millet Bahçesi projelendirdik.  Finansmanı için belediyemize 5 milyon lira İller Bankasından hibe sağlıyoruz.  Millet Bahçesi'ni inşallah yıl sonuna kadar ihale edeceğiz. Millet Bahçesi  içerisinde bir de Millet Kıraathanesi yapacağız." şeklinde konuştu.
 
 Bakan Kurum, şunları kaydetti:
 
 "İlbank Genel Müdürlüğümüzle altyapı çalışmaları kapsamında bugüne  kadar 52 projeyi tamamladık ve yatırım bedeli 409 milyon lira tutarında. Bugün de  konuştuğumuz hemen hemen tüm ilçelerimizin atık, yağmur ve içme suyu taleplerine  karşılık vermek suretiyle altyapı yatırımlarımız da devam ediyor. Yapmış  olduğumuz projelerin önemli olanları Tillo'da kanalizasyon, içme suyu ve yağmur  suyu şebekesi, Şeyh Nasrettin Konağı restorasyonu, Veysel Karani içme suyu  inşaatı, yine Baykan Belediye binası inşaatı da bu kapsamda tamamlandı. Gökçebağ  içme suyu projemizi de bu yıl bitmeden inşallah tamamlayıp vatandaşlarımıza  teslim ediyor olacağız."
 
Kurum, bir taraftan tarih bir taraftan kültür, diğer taraftan da tarım  şehri olan Siirt'e hazine arazilerini çiftçilere kullandırmak suretiyle destek  olmaya gayret gösterdiklerine işaret ederek, ilin tarımsal faaliyetlerini ve  sanayisini destekleyecek adımlar attıklarını aktardı.
 
"Siirt'i marka şehir haline getirecek projeleri destekleyeceğiz"
 
  Bugüne kadar toplam yüzölçümü 7 milyon 536 bin metrekare olan 97  taşınmazın satışını vatandaşlara gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurum,  konuşmasını şöyle tamamladı:
 
  "Yine 278 çiftçimize yaklaşık 15 milyon metrekare hazine arazisini  tarımı desteklemek amacıyla kiralama işlemini yaptık. Bu kapsamda hem tarımımızı  hem sanayimizi desteklemeye gayret gösteriyoruz Bu dünyada en büyük hüner  kalpleri fethetmek. Siirt'imizde tüm vatandaşlarımızın kalplerini fethetmek için  gönül belediyeciliği anlayışıyla projelerimizi, çalışmalarımızı yapıyoruz. Her  mahalleye her sokağa kimseyi ayırt etmeksizin hizmetlerimizi götüreceğimizi bir  kez daha ifade ediyorum. İnşallah güçlü Türkiye'nin yolu güçlü şehirlerden geçer  diyoruz. Siirt'imizi de marka şehir haline getirecek, güçlü şehir haline  getirecek her anlamda projeleri destekleyeceğiz. Bakanlık olarak Sayın  Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde 2023'e giden yolda projelerimizi de adım  adım tamamlayacağımızı ifade ediyorum."
 
  Toplantıya, Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Siirt Valisi ve Belediye  Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer  Bulut,  İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal  Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin  ve Denetim Genel Müdürü Mehrali Ecer, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel  Müdürü Vedad Gürgen, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Dökmeci,  Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Metin Beyaz, Milli Emlak Genel Müdür  Yardımcısı Fikri Yıldırım, GEDAŞ Genel Müdürü Cengiz Erdem, GEDAŞ Kentsel Dönüşüm  Müdürü Vedad Çiftçi, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti İl Başkanı  Ekrem Olğaç, belediye başkanları katıldı. 
 
 Bakan Kurum ve beraberindekiler daha sonra Ulu Cami ve çevresinde  inceleme yaptı. Burada bir çay ocağı girişinde vatandaşlarla ve esnafla bir araya  gelen Kurum, yapılacak proje hakkında görüş alışverişinde bulundu.
 
Ülkü Mahallesine geçen Kurum, inceleme yaptı, vatandaşlarla görüştü.
 
 Yeni Mahalle'de millet bahçesi yapılması planlanan alanda  incelemelerde bulunan Kurum, projeyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.
  
 Kurum karşılaştığı çocuklarla ilgilendi, onlara oyuncak verdi.
 
15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve burada yapılacak proje için alanda  inceleme yapan Kurum, meydan genişletme çalışmalarında yeşil alana önem verilmesi  talimatını verdi.
 

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Bakan Kurum kentsel dönüşüm Siirt
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