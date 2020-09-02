Bakan Kurum duyurdu! '2021 yılında hazır olacak'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Giresun'da yaptığı açıklamada, " En geç 1 yıl içerisinde yeni Dereli'yi inşa etmiş olacağız." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sel felaketinin yaşandığı Giresun 'da açıklamalarda bulundu.

İşte Kurum'un açıklamasından satır başları:

Giresun halkımız Türkiye’nin en uzun yaşayan halklarından

.

İnsanlarımızın kişilikleri, uzun ömürlü olmalarını sağlıyor.

100 yaşındaki amcalarımız bu afet hepsinden daha farklıydı diyor.

Eylem planlarımızda çalışmalarımızı yapacağız.

Vatandaşlarımız vakur bir duruş sergiledi.

Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum.

Çalışmalarımızı yapıyoruz. karadeniz ’de diğerillerimizde de çalışmalarımız var.

Riskli yapıların yıkım sürecini valilik ve belediyelerimizle yapıyoruz.

Depremle, selle, heyelanla yaşamayı öğrenmeliyiz.

Eylem planı içinde, vatandaşımızın risk altında bulunduğu tüm alanları gelsinler belediyelerimize bildirsinler. Biz hizmet etmekten imtina etmeyiz. Ne kadar taşınması gereken konut varsa tüm bakanlıklarımızla birlikte bunu yapacağız. Milletimizle el ele verip bu yaralarımızı sardık.

Bu afetlerden daha az etkilenmek adına yapılaşmalarımızı, dere güzergahındaki işgal altındaki bölgeleri vatandaşımızla el ele yapmak istiyoruz.

İnşallah bir daha böyle afetler yaşanmaması adına kararlılığımızı vatandaşımızla göstermek adına projeleri yapacağız.

Dereli’deki çalışmalarımızı başlattık. 2021 yılının ilk 6 ayında bitmeye başlayacak. 2021 bitmeden vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

Yorulduk ama huzurlu, mutluyuz.

Ne zaman işimiz biterse o zaman ayrılacağız. Vatandaşımız ne zaman bizim eksikliğimizi hissetmiyorsa burada olmayacağız.