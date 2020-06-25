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Bakan Kurum'dan sel hasarı açıklaması: Büyük oranda tamamladık

25 Haziran 2020 Perşembe - 16:30 | Son Güncelleme : 25 06 2020 - 16:42

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "İstanbul ve Bursa’daki sel felaketinin ardından iki ilimizdeki hasar tespit çalışmalarını büyük oranda tamamladık. Selden zarar gören şehirlerimizin eksikliklerini giderecek, vatandaşlarımızın zararlarını telafi ederek yaralarını saracağız." dedi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul ve  Bursa’daki selin ardından iki ildeki hasar tespit çalışmalarını büyük oranda  tamamladıklarını belirterek, selden zarar gören şehirlerin eksikliklerini  gidereceklerini, vatandaşların zararlarını telafi ederek yaralarını saracaklarını bildirdi. 
 
Kurum, İstanbul ve Bursa'da yaşanan sele ilişkin Twitter hesabından  değerlendirmelerde bulundu.
 
Vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini yineleyen Kurum, "İstanbul ve  Bursa’daki sel felaketinin ardından iki ilimizdeki hasar tespit çalışmalarını  büyük oranda tamamladık. Selden zarar gören şehirlerimizin eksikliklerini  giderecek, vatandaşlarımızın zararlarını telafi ederek yaralarını saracağız."  ifadelerini kullandı.
 
İstanbul ve Bursa'da meydana gelen doğal afetin, iklim değişikliğinin  en çarpıcı göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Kurum, "Yapılan tahminler,  önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğinin sebep olduğu iklim krizinin dünya  nüfusunun üçte birini doğrudan etkileyeceğini gösteriyor. Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı olarak iklim değişikliğiyle mücadeleyi öncelikli vazifelerimizden biri  olarak görüyoruz. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, iklim krizinin  şehirlerimize olan etkisini en aza indirmek için tüm bölgelerimizi kapsayan  çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Karadeniz Bölgesi ile başlattıkları İklim Değişikliği Eylem Planlarını  çok yakında diğer bölgeler için de ilan edeceklerine dikkati çeken Kurum,  paylaşımında "Ayrıca hazırlığını sürdürdüğümüz mevzuat çalışmasıyla her şehir  ‘Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları'nı hazırlayacak. Bu planlar,  şehirlerimizin iklim kriziyle mücadelesinde yol haritası olacak." ifadesine yer  verdi.
 
"Riskli bölgelerde, dere yataklarında hiçbir şekilde yapılaşmaya izin  vermiyoruz"
 
Bakan Kurum, paylaşımında şunları kaydetti:
 
 "Afetler nedeniyle benzer acıları tekrar yaşamamak için riskli  bölgelerde, dere yataklarında hiçbir şekilde yapılaşmaya izin vermiyoruz.  Vatandaşlarımızın güvenli şartlarda yaşamalarını sağlayacak konutlarımızı iklim  duyarlı, enerji verimli ve yerel yapı malzemelerini kullanarak inşa ediyoruz.  İklim değişikliğiyle ilgili tüm veri ve paydaşların toplanacağı, İklim  Değişikliği Platformu’nu kuracağız. İçinde bilimsel çalışmaların yer alacağı  platform, zengin bir veri tabanı oluşturacak. İklim değişikliği ile mücadele için  hazırlanacak projelere hibe desteği sağlayacağız. İl ve ilçelerimizde İklim  Değişikliği Daire Başkanlığı ve Şube Müdürlüğü kurulması için Yönetmeliğimizi  yayımladık. Bu noktada belediyelerimiz teşkilatlanmalarını tamamlamalı ve  hazırlayacakları eylem planlarını bir an önce hayata geçirmelidir. Başta yerel  yönetimlerimiz olmak üzere, her bir vatandaşımızı iklim krizine karşı mücadeleye  omuz vermeye davet ediyorum. İklim değişmeden biz değişelim. Küresel boyutlu bu  sorunun üstesinden alışkanlıklarımızı değiştirerek gelelim."
 

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bakan kurum sel hasar
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