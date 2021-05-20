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Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması

20 Mayıs 2021 Perşembe - 18:14 | Son Güncelleme : 20 05 2021 - 18:16

Salda Gölü'nde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yeşilova ilçesinde yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacaklarını belirterek, "Gölümüze arıtılmadan bir tek damla su bırakılmayacak şekilde projelerimizi yapmış olacağız." dedi.


Kurum, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, Salda Gölü'nde incelemelerde  bulunduktan sonra bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
 
Göl etrafındaki bazı köylerden ve ilçeden göle atık su gelmesini  engellemek için çalışmalara başladıklarını aktaran Kurum, "Yeşilova ilçesinde  yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacağız. Gölümüze  arıtılmadan bir tek damla su bırakılmayacak şekilde projelerimizi yapmış  olacağız." ifadelerini kullandı.
 
Turkuaz su, beyaz kumsal, endemik bitki türleri ve doğal güzellikleri  görmek için yılda 1,5 milyon insanın bölgeyi ziyaret ettiğini anımsatan Kurum,  şunları söyledi:
 
"Ziyaret çerçevesinde gelen vatandaşların ihtiyaçları oluyor. O  ihtiyaçları maalesef burada derme çatma, kaçak konteynerlerde, çadırlarda  istenilmeyen baraka yapılarda karşılamaya gayret gösteriyorlardı. Hemen bu  arazilerde bulunan kaçak yapıların tespitlerini yaptık, yıkımlarını  gerçekleştirdik. Yeni yapacağımız yapıları da Millet Bahçesi anlayışı içerisinde  içinde kıraathanesi, mescidi, soyunma, giyinme alanları, kafeleri, vatandaşlar  geldiğinde teras alanlarda bu doğal güzelliği izleyebileceği üniteleri  yapıyoruz."
 
"Bu doğal yapının korunabilmesi adına çok önemli kararlar alıyoruz"
 
Bölge sakinleriyle de işbirliği içinde olduklarını hatırlatan Kurum,  onların da gelen ziyaretçileri en iyi şekilde karşıladıklarını bildirdi.
 
Yöresel ürünleri pazarlayarak evlerine ekmek götürme gayretinde olan  bölge halkı için satış alanları oluşturduklarını anlatan Kurum, bölgeye gelen  ziyaretçilerin buralardan organik, doğal ürünleri alabildiklerini kaydetti.
 
Kurum, bölgeye yapılacak projeleri bilim kuruluyla hareket ederek  hayata geçirdiklerini belirterek, "Projemiz Beyaz Adalar ve halk plajı olmak  üzere iki kısımdan oluşuyor. Beyaz Adalar kısmını dumansız hava sahası ilan  ettik. Bu doğal yapının korunabilmesi adına çok önemli kararlar alıyoruz. Göle  girilmesini engelleyecek adımlar attık ki bu beyaz kumsalımız, turkuaz suyumuz  korunarak gelecek nesillere aktarılsın. Gelen vatandaşlarımız sadece bu doğal  güzellikleri görsünler, izlesinler, bu eşsiz güzellikler içerisinde, bu  ünitelerde vakit geçirsinler istedik." şeklinde konuştu.
 
Ziyaretçi kısıtlaması getirdiklerini, otoparkı yolun kenarına  taşıdıklarını aktaran Kurum, kumsalın bulunduğu alana hiçbir aracın girmesine  izin vermediklerini bildirdi.
 
Kurum, ziyaretçilerin yürüyerek, elektrikli araçlarla ya da  bisikletlerle sahile girebileceklerini belirtti.
 
Ayrıca bisiklet için de güzergah oluşturduklarını aktaran Kurum, "Bu  doğal yapının korunabilmesi adına çok önemli kararlar alıyoruz. İki kilometre  içerisine kesinlikle araç giremeyecek. Gölün etrafı yaklaşık 43 kilometre. 43  kilometrelik bisiklet yolu yapılmasını planladık. Bu yıl yolun hemen hemen  yarısını tamamlayacağız. Seneye de tamamını bitirmek suretiyle vatandaşlarımız  gölün etrafında huzurlu ve güvenli şekilde bisiklete binebilecekler." ifadelerini  kullandı.

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Çevre ve Şehircilik Murat Kurum son dakika
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