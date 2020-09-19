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Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması

AA |  19 Eylül 2020 Cumartesi - 17:48 | Son Güncelleme : 19 09 2020 - 17:48

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) ilan ettikleri Salda Gölü ve çevresini geleceğe en güzel haliyle taşımak için koruma eksenli çalışmalar kapsamında nazım planı hazırladıklarını bildirdi.


 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından "#SaldaHepGüzelKalacak" etiketiyle  paylaşımda bulundu.
 
Türkiye'nin en değerli doğal miraslarından olan ve ÖÇK bölgesi ilan  ettikleri Salda Gölü ve çevresini geleceğe en güzel haliyle taşımak için koruma  eksenli çalışmalar kapsamında nazım planı hazırladıklarını ifade eden Bakan  Kurum, yapılan bu çalışmayla göl yüzeyi ve çevresinde herhangi bir yapılaşmaya  izin verilmediğini, aksine daha önce ilçe belediyesince onaylanan planlardaki  yoğunluklar ve nüfus projeksiyonunun da yüzde 30 oranında azaltıldığını  vurguladı.
 
Bakan Kurum, şunları kaydetti:
 
"ÖÇK ilanı ile her türlü faaliyetin kontrol edildiği çevre köylerde  vatandaşımızın yaşadığı bazı mağduriyetler giderilmiştir. Kırsal nitelikli  ekoturizm faaliyetlerinin köylere yönlendirilmesi hedeflenerek, kırsal  kalkınmanın sağlanması amaçlanmıştır. Hazırladığımız plan çerçevesinde Salda Gölü  çevresindeki doğal alanları muhafaza ederek, bölgenin güzelliğini öne çıkaracak  bisiklet ve yürüyüş rotaları planlanmıştır. Bölgedeki maden ocaklarının  faaliyetleri de sonlandırılacaktır.
 
Salda ve çevresini bütüncül olarak ele alan, gölü besleyen su  kaynaklarını, orman, mera ve tarım arazilerini korumayı amaçlayan bu çalışmayla  Salda'yı bembeyaz kumsalları, turkuaz rengiyle en doğal haliyle gelecek nesillere  taşıyacağız."
 
  
 

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Bakan Kurum Salda açıklama
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