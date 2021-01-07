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Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıkladı: 3 ay içerisinde tamamlıyoruz

AA |  07 Ocak 2021 Perşembe - 18:38 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 18:38

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "131 binanın, 400'e yakın bağımsız bölümün olduğu Ordu genelindeki dere güzergahı üzerinde taşkın riski altında olan binaların yıkımını da 3 ay içerisinde tamamlıyoruz." dedi.


Bakan Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da,  valiliğin toplantı salonunda koordinasyon toplantısına katıldı.
 
Toplantının ardından basın açıklaması yapan Kurum, acısıyla tatlısıyla  2020 yılını geride kaldığını belirterek, artık 2021 yılına daha umut içerisinde  baktıklarını söyledi.
 
Kurum, bugün Ordu'yu ikinci kez ziyaret ettiklerini belirterek, "Sayın  Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ordu'muza tam 25 milyar liralık yatırım yapıldı.  Hem çevre ve şehircilik alanında hem sanayi sağlık, turizm alanlarında hem de  ulaşım alanlarında birçok yatırımı yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz." diye  konuştu.
 
Ordu'yu bölgesinde güçlü şehir haline getirecek çalışmalar yapmak için  gayret gösterdiklerini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:
 
"Ordu'muzu çok önemsiyoruz. Hem bulunduğu konum itibarıyla hem de ülke  ekonomisine kattığı değerler itibarıyla, bu çerçevede de bugün 19 ilçe belediye  başkanımızla, valimiz ve milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Ordu'nun geleceği  adına, güçlü Ordu adına birçok önemli kararlar aldık. İnşallah 2023'e giden yolda  Ordu'muzu çok daha güçlü, çok daha yaşanabilir, altyapısıyla üst yapısıyla  vatandaşa vermiş olduğu değer itibarıyla inşallah çok daha yukarılara çekecek  adımları hep birlikte attık."
 
Bakan Kurum, daha yaşanabilir bir Ordu adına, deprem ve kentsel  dönüşümle ilgili yapılacak çalışmalara değinerek, "Valilik binamızı içine alan,  askerlik şubesi ve tarihi tescilli binaları da içerisine alan toplamda 83 bin  metrekarelik alanda Karadeniz'i, denizimizi şehir merkeziyle buluşturan çok  önemli bir projeyi, kentsel dönüşüm, tarihi yenileme, kent meydanı yenileme  projesini hayata geçiriyoruz. Bu alan içerisinde eski Ordu stadının bulunduğu,  yine tarihi ve tescilli binaları gün yüzüne çıkaracak, bu alanın altında toplamda  750 araçlık kapalı otoparkıyla şehrin içerisindeki trafik ve otopark problemini  tamamen çözecek bir projeyi tamamen hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Millet Bahçesi Projesi
 
Ordu'ya Millet Bahçesi Projesini 2022 yılında kazandırmak  istediklerine dikkati çeken Kurum, şunları söyledi:
 
"Millet Bahçesi Projesini, kent meydanıyla tarihi binaların  restorasyonuyla altındaki otoparkıyla yürüyüş yolu ve bisiklet yoluyla yatırım  değeri 150 milyon lira olan bu projeyi Bakanlığın Toplu Konut İdaresi  Başkanlığımız, yine Büyükşehir Belediyemizle birlikte gerçekleştiriyor olacağız.  6. ay içerisinde ihalesini yapıp 2022 yılında Ordu'muza kazandırmak istiyoruz. Bu  kapsamda alan içerisinde bulunan tüm tarihi binaların restorasyonunu da yapıp  tarihimizi gün yüzüne çıkarmış olacağız. İçinde bulunduğumuz valilik binamızı  yine hemen yanımızdaki tarihi binalarımıza aslına uygun bir şekilde restore  ederek şehir kütüphanesi, millet kıraathanesi, gençlerimizin, çocuklarımızın  yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın burada vakit geçireceği alanlar haline  getireceğiz. Bu alan içerisinde şehre yürüme mesafesinde ulaşabileceği, aynı  zamanda buradan sahile ve sahildeki meydana bağlantısını yapacak yürüyüş  yollarıyla hakikaten örnek Ordu'muzun gelecek 50 yılına damga vuracak projeyi de  hep birlikte gerçekleştiriyor olacağız."
 
Projeyi çok önemsediklerini dile getiren Kurum, "Bu konuda hakikaten  heyecanlıyız. İnşallah en kısa zamanda bu projemizi bitirip Ordu'muza teslim  ediyor olacağız. Yine vatandaşlarımızın Yeni Mahalle'de eski otogar ve eski  sanayi alanımızın bulunduğu bir alanımız var, bu alanda eski sanayi sitelerinin  yapı olarak riskli yapıların içinde bulunduğu toplamda 56 bin metrekarelik alanda  bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz. Bu projeyi de yine Bakanlığımız  hem Toplu Konut İdaresi Bakanlığımız hem Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel  Müdürlüğümüz hem de Büyükşehir Belediyemizle ortaklaşa yürüteceğiz." dedi.
 
Ordu'da kentsel dönüşüm projesi başlatılacak
 
Kurum, vatandaşlarla görüşerek yerinde hızlı, gönüllü prensipleriyle  kentsel dönüşüm projesinin başlatılacağına dikkati çekerek, sözlerini şöyle  sürdürdü:
 
"Ama yapacağımız projede bilhassa Altınordu ilçe sınırları içerisinde  yeşil alanlarıyla kültürel alanlarıyla bu bölgede ihtiyaç duyulan tüm sosyal  alanları içinde barındıracak şekliyle yine altında otoparkları, kongre merkeziyle  gelip Ordu'muzda tarımı, turizmi, sanayiyi tartışabileceğimiz ve bu alanda her  türlü kültürel faaliyetleri yapacağımız kültür merkeziyle bir proje  gerçekleştireceğiz. Yoğunluğumuz bölge yoğunluklarının da altında, yatay mimari  esaslı Ordu'nun özüne, kültürüne, mimarisine yakışacak şekliyle bir proje  olacaktır. Bakanlık olarak biz de hem maddi hem de teknik olarak her türlü  desteği bu projeye vereceğiz. Bu projeyi de 6. ay itibarıyla başlatıp 2022 sonu  itibarıyla da tamamlamak istiyoruz. Bu çerçevede arkadaşlarımız sahada fiilen  çalışmaları yapacaklar ve içinde bittiği zaman meydanlarıyla şehri sahile  bağlayan yürüyüş yollarıyla bisiklet yollarıyla çok örnek bir kentsel dönüşüm  projesi, şehircilik projesi inşallah Ordu'muza kazandırmış olacağız."
 
Fatsa ilçesinde yapılan çalışmalara da değinen Bakan Kurum, "Fatsa  ilçemizde Evkaf Mahallemizde 520 bin metrekarelik alan içerisinde 500 hak sahibi  vatandaşımız var. Uzun yıllardır kentsel dönüşümü, deprem dönüşümünü bekleyen bu  alanda da 520 bin metrekarelik alanda da kentsel dönüşüm projesini  gerçekleştiriyor olacağız." diye konuştu.
 
Kurum, Ünye ilçesine yönelik de değerlendirmelerde bulunarak, "Saraçlı  Mahallemizde 79 bin metrekare alan üzerinde 315 esnafımız var. Burada da Ünye  Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz bu sanayi sitesinin dönüşümü amacıyla  vatandaşlarımızla yarından itibaren görüşmelere başlayacaklar. Burada da  Ünye'mize, Ordu'muza yakışacak, istihdamı artıracak inşallah modern sanayi  sitesinin adımlarını da hep birlikte atıyor olacağız. Vatandaşlarımızın talepleri  doğrultusunda biz de Bakanlık olarak her türlü desteği bu projeye veriyor  olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
 
Daha önce sel nedeniyle Ordu'ya geldiklerini kaydeden Kurum,  vatandaşların yaralarını sarmak için ekiplerle birlikte hızlı bir şekilde  çalışmalarını yaptıklarını söyledi.
 
Kurum, Türkiye'nin her yerinde yaşanılan felaketlerin, iklim  değişikliğinin etkilerini artık daha da fazla hissettirdiğine dikkati çekerek,  şehirlerin aldığı yağışların sayısı, miktarı ve şiddetinin giderek arttığını,  özellikle dere güzergahı üzerinde yaşayan vatandaşlar için bu anlamda risk  oluşturduğunu ifade etti.
 
"Ordu'da dere güzergahı üzerindeki 131 bina 3 ay içerisinde  yıkılacak"
 
Bakan Kurum, buna ilişkin Karadeniz Bölgesi'nden başlamak üzere İklim  Değişikliği Eylem Planlarını açıkladıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:
 
"Bu çerçevede dere güzergahı üzerinde bulunan yapıların  kaldırılacağını, bunların tespitlerinin yapılacağını ve vatandaşlarımızı  sağlıklı, güvenli ortamlara taşıyacağımıza ilişkin eylem planımızla birlikte  çalışmalarımızı da başlatmıştık. Bu çerçevede 131 binanın, 400'e yakın bağımsız  bölümün olduğu Ordu genelindeki dere güzergahı üzerinde taşkın riski altında olan  binaların yıkımını da 3 ay içerisinde tamamlıyoruz. Bu binaları kaldırarak  vatandaşlarımıza da bu süreçte taşınma ve kira yardımı vermek suretiyle ve en  yakın yerde yine Büyükşehir Belediyemizin, Valiliğimizin ortak yürüteceği çalışma  çerçevesinde vatandaşlarımıza en yakın yerde TOKİ Başkanlığımızca da köylerimizde  ahırlı konutlar, tarım köy uygulamaları, şehrimizde az katlı ama sağlam, güvenli  alanlarda konutlarımızı inşa ediyor olacağız. Bu süre içerisinde de  vatandaşlarımızın mağdur olmamaları adına da taşınma ve kira yardımlarını  kendilerine veriyor olacağız."
 
Ordu'da şimdiye kadar 4 bin 500 sosyal konut ürettiklerine işaret eden  Kurum, "Bugün açıkladığımız hem Kentsel Dönüşüm Projeleriyle yürüyüş yollarıyla  bisiklet yollarıyla devam eden, daha önce başlatmış olduğumuz birçok projemiz  var. Sokak sağlıklaştırma projelerini bugün 19 belediyemizde dinledik. Hemen  hemen her ilçemizde şehrin meydanı diye tabir edeceğimiz alanlarda sokak  sağlıklaştırma projeleri, bisiklet yolu projeleri, çevre temizliğine dair,  bölgenin arıtma tesisi atık su arıtması altyapısına dair tüm projelerine hem hibe  desteği hem kredi desteği vermek suretiyle Bakanlık olarak Ordu'muza, tüm  ilçelerimize desteklerimizi yaptık. İnşallah bu projeleri de hızlı bir şekilde  bitirip hem ilçeleriyle doğal alanlarıyla yaylalarıyla Ordu'muzu daha da güzel  hale getirecek adımları artıyor olacağız." bilgisini paylaştı.
 
Bakan Kurum, Perşembe ilçesine yapılacak çalışmalara da değinerek,  sözlerini şöyle tamamladı:
 
"Perşembe ilçemizde yine Büyükşehir Belediyemiz, İller Bankası Genel  Müdürlüğü ile birlikte önemli bir sokak sağlıklaştırma, cephe iyileştirme  çalışması yapacak ve yine Perşembe merkezde dere güzergahı üzerinde bulunan  binalar var, bu binaların da dönüşüm projesini yine Kentsel Dönüşüm Genel  Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla birlikte yaparak dere güzergahı  üzerinde bulunan, taşkın riski tehlikesi altında bulunan evlerin taşınma sürecini  Ordu'nun genelinde inşallah 3 ay içerisinde tamamlayarak yeni sağlam, güvenli  konutların inşasını da gerçekleştiriyor olacağız."
 
Toplantıya, Vali Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı,  Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit  Tomakin ile 19 ilçe belediye başkanları katıldı.

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