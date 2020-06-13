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Bakan Kurum'dan Haliç açıklaması: İBB yardım isterse destek veririz

AA |  13 Haziran 2020 Cumartesi - 14:32 | Son Güncelleme : 13 06 2020 - 15:00

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Haliç'teki görüntüler içimizi sızlatıyor. Haliç'in hali içler acısı. İBB yardım isterse destek veririz. Haliç'i de Riva'yı kaderine terk etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz" dedi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,Rize'deki incelemeleri sırasında bir gazetecinin "Haliç'te  denizde renk değişimi oldu, bu konuda bir çalışmanız olacak mı?" sorusu üzerine,  çevre yatırımlarının süreklilik arz ettiğini söyledi.  Bakan Kurum, "Bu noktada bir çevre yatırımı yaparsınız, yıllar  içerisinde nüfus artar, bölgedeki yapılaşma artar, ilave yatırımlar yapmanız  gerekir. Tabii Haliç'teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor." diye konuştu.
 
 Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye  Başkanlığı döneminde Haliç'te çok önemli bir projeyi hayata geçirdiğine işaret  eden Kurum, "Projeyle, Haliç'in içindeki çöpü, çamuru başta Gaziosmanpaşa'daki  bir alana deşarj ederek 'Gezilemez, yürünemez.' denilen Haliç'i gezilir,  etrafında yürünebilir ve oturulabilir hale getirdi. Bu noktada gördüğümüz  görüntüler içler acısı." dedi.   Kurum, üniversitelerin de iş birliğiyle mevcut bölgedeki kirliliğin  sebebini araştırdıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Riva Deresi'nde olduğu gibi araştırıyoruz. Çıkan sonuçlara göre  hareket edeceğiz. Büyükşehir Belediyemizin, sorumuluğundaki alanda yapması  gereken yatırımları yapması çok önem arz ediyor. Bu noktada kendisinin  Bakanlığımızdan bir isteği, yardım talebi var ise de biz Bakanlık olarak tertemiz  bıraktığımız Haliç'i gelecek nesillere yine tertemiz bir şekilde götürmek, teslim  etmek istiyoruz. Bakanlık olarak bu konuda her türlü iş birliğine hazırız."
 
 "Belediyemizin gücünün yetmediği yerde de her türlü yardımı yaparak  Haliç'i temiz tutmak durumundayız." ifadesini kulanan Kurum, şunları kaydetti:  "Belediyemiz bu noktada bir yatırım yapmama sürecine girerse de biz  aynı Riva'da söylediğimiz gibi Haliç'imizi de kimsenin insafına bırakmaz, gerekli  yatırımları yapmak için hep birlikte seferber oluruz. Yapılacak tespitleri  bekleyip görelim. Neticeler sonucunda gerekli adımları atarız." Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Haliç'teki görüntüler içimizi sızlatıyor. Haliç'in hali içler acısı. İBB yardım isterse destek veririz. Haliç'i de Riva'yı kaderine terk etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz" dedi.
 

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