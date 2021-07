Bakan Kurum'dan flaş Müsilaj açıklaması: 18 milyonluk ceza...

BEYKOZ ÇAYIRI MİLLET BAHÇESİ

"MÜSİLAJ DAHA ÇOK KIYI BÖLGELERDE"

YAKLAŞIK 18 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Bakan Kurum, "Bugün 592 bölgede temizlik çalışması yürüttük ve bu çerçeve de yaklaşık 10 bin 500 metreküp müsilajı toplanarak bertarafını sağlamış olduk. Ekiplerimiz denetimlerine aralıksız devam etmektedir. Bu çerçevede 8 bin 570 denetim gerçekleştirildi tüm Marmara bölgesinde.140 tesise yaklaşık 18 milyon lira milyon lira idari para cezası uyguladık. Yine yaptığımız denetimlerle, Yalova 'da 3, Balıkesir 'de 8, Tekirdağ 'da 13, Kocaeli 'nde 1, Bursa 'da 1, İstanbul'da 15 işletme olmak üzere 41 işletmenin de faaliyetini durdurduk. Marmara Denizi'ne etkisi olan noktasal kirlilik kaynaklı daha etkin bir çalışma yürütmek için geçtiğimiz hafta genelgemizi yayınladık. Bütün Marmara'daki kirleticilerin yıl sonuna kadar bakanlığımızın 7/24 online izleyebileceği sürekli ölçüm cihazlarını takma zorunluluğunu yıl sonuna kadar getirmiş olduk. Bu çerçevede denetimlerimizi an be an yapabileceğiz" şeklinde konuştu.