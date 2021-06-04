Bakan Kurum'dan 'Dünya Çevre Günü' mesajı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz ülke olarak, çevremizi korumak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha temiz şehirlerin yolunun; yeni yeşil alanlardan, temiz denizlerden ve geri dönüşümden geçtiğini çok iyi biliyoruz" dedi.

Bakan Kurum, 'Dünya Çevre Günü' nedeniyle yayımladığı videolu mesajında, vatandaşların çevre gününü kutladı. Kurum, "Bizler gökte uçan kuşu, deryada yüzen balığı, meyve veren ağacı kendimize dost bilenleriz, kardeş bilenleriz. Soluduğu havayı, her yerinden bereket fışkıran toprağı, akarsularımızı emanet kabul edenleriz. Dağları, gölleri, denizleri, bin bir çeşit canlısıyla; ortak evimiz olan dünyayı güzelleştirmeyi, var oluşumuzun gayesi olarak görüyoruz. Allah, dünyayı en güzel surette, insan ile doğa arasında bir denge üzerinde yarattı. Fakat son 2 yüzyılda insanoğlu çevreyi tahrip etti, dengeyi bozdu. İhtiyacından fazla tüketti. Ağacın, gölün, denizin, canlıların bir yaşam hakkı olduğunu bir süreliğine unuttu. Fakat bugün dünyamız, kendisini çok ağır bedeller ödeterek hatırlatmaktadır" dedi.

'VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Kurum, Covid-19 salgınının etkilerini hala yaşadıklarını belirterek, "İklim değişikliğinin olumsuz etkileri kat be kat arttı ve artmaya devam ediyor. Çözüm, canlı cansız tüm varlıklarımızı gözümüz gibi korumaktır. Biz ülke olarak, çevremizi korumak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha temiz şehirlerin yolunun; yeni yeşil alanlardan, temiz denizlerden ve geri dönüşümden geçtiğini çok iyi biliyoruz. Çevreye sevdalı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın liderliğinde; son 20 yılda hayata geçirdiğimiz binlerce yeşil yatırımla bugün şehirlerimiz daha yeşil, daha temiz, daha yaşanabilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, 'çevreye saygılı şehirler' ilkesiyle, 'Türkiye'nin Ekolojik Dönüşümü'nü hızlandırdık. Şehirlerimizi; çevreyi, doğayı merkeze alan bir anlayışla imar ediyoruz. Kaynaklarımızı daha etkin, daha verimli kullanmak için sıfır atık ve akıllı şehir sistemlerini yaygınlaştırıyoruz. Kendi enerjisini kendi üreten şehirler, binalar inşa ediyor; şehirlerimizi, salgın koşulları ve sonrası için hazırlıyoruz. Ekolojik koridorlarımızla; doğal alanlarımızı, milli parklarımızı, tabiat parklarımızı, sulak alanlarımızı birbirine bağlıyoruz" diye konuştu.

'EL ELE BAŞARACAĞIZ'