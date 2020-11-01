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Bakan Kurum canlı yayında açıkladı! Yardım ödemeleri başladı

AA |  01 Kasım 2020 Pazar - 19:12 | Son Güncelleme : 01 11 2020 - 20:38

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki deprem sonrası yıkılan Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarına ilişkin kendilerine gelen riskli bina başvurusu olmadığını belirterek, "Bugün bunları konuşmanın, tartışmanın zamanı değil. Vatandaşlarımız enkaz altında yavrularını bekliyorlar, benim çalışma arkadaşımın burada çocuğu var. Bizim odaklanmamız gereken konu bunlardır." dedi.


Bakan Kurum, İzmir'deki depremle ilgili enkaz bölgesinde yaptığı  inceleme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.
 
Çalışmaların çok iyi şekilde devam ettiğini belirten Kurum, şöyle  konuştu:
 
"Hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Valiliğimiz, bugün itibarıyla  10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda. Yıkılmış veya yıkılacak binalara  ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapılacak.  Ev sahibi veya kiracı olduğu fark etmiyor. Eğer eşyasını alamıyorsa binası  yıkılmışsa 30 bin lira hane başına eşya yardımı vereceğiz. Ev sahiplerine 13 bin  lira, kiracılara da evlerinde oturamayacaklarsa 5 bin lira taşınma ve kira  yardımı vereceğiz."
 
Seferihisar'da dün inceleme yaptıklarını, yaklaşık 200 esnafın su  taşkınından zarar gördüğünü kaydeden Kurum, "Burada hasar tespit çalışmalarımızı  yaptık. Hasar tespit çalışmalarına göre 15 milyon lira civarında esnafımızın  zararı var. Buna ilişkin Valiliğimiz bugün itibarıyla Aile Bakanlığımızın  destekleriyle kısmi ödemelere başlayacaklar." dedi.
 
"Riskli bina başvurusu yok"
 
Öncelikli amaçlarının enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak olduğunu,  bu konuda koordineli bir çalışmanın devam ettiğini kaydeden Kurum, bir  gazetecinin "Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarıyla ilgili daha önce riskli bina  başvurusu yapıldığı" iddialarıyla ilgili değerlendirmesini sorması üzerine şöyle  konuştu:
 
"Bu deprem acısı hepimizin ortak acısı ve şu an bizim amacımız enkaz  altındaki vatandaşlarımızı kurtarmaktır. Burada bir, beraber olmak zorundayız, bu  süreci beraber yöneteceğiz. Buradaki birlik beraberlik ne kadar yüksek düzeyde  olursa o çalışmalarımızın hızı, motivasyonu da aynı düzeyde hızlı olur. Rıza Bey  ve Doğanlar apartmanlarına ilişkin bakanlığımıza, il müdürlüğümüze veya  Valiliğimize gelen bir riskli bina başvurusu yok. Riskli bina başvurusu olsaydı  tapuda riskli bina şerhi olurdu. Tapusunda riskli bina şerhi yok. Böyle bir  tespit yapılıp Bakanlığımıza veya İl Müdürlüğümüze böyle bir başvuru yapılmamış."
 
"Birlik ve beraberliğimizi koruyalım"
 
Kurum, riskli bina tespiti yapmanın Bakanlık yetkisinde olduğunu  belirterek, "Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm diyoruz. Vatandaşımızın  rızasıyla dönüşüm diyoruz. İzmir'imizin de bu noktada ihtiyacı olan tüm  projelerde olacağız. Bakanlık olarak her türlü desteği vereceğiz." ifadelerini  kullandı.
 
Bu binalara ilişkin bir başvurunun olmadığını yineleyen Kurum,  sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Bugün bunları konuşmanın, tartışmanın zamanı değil. Vatandaşlarımız  enkaz altında yavrularını bekliyorlar, benim çalışma arkadaşımın burada çocuğu  var. Bizim odaklanmamız gereken konu bunlardır. Herkesten istirham ediyorum,  birlik ve beraberliğimizi sonuna kadar koruyalım. Bunun siyaseti, davası,  polemiği olmaz. Bu süreci valiliğimiz koordinasyonunda, yardımlarımızla,  kurulacak çadırlarımızla, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza da ifade ettim,  tek elden yürüteceğiz. Uyum içerisinde yürüteceğiz."

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir
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