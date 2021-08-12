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Bakan Kurum Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

AA |  12 Ağustos 2021 Perşembe - 1:14 | Son Güncelleme : 12 08 2021 - 1:14

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'ın Ulus ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen selden etkilenen vatandaşların yaralarının en kısa zamanda sarılacağını söyledi.


Bakan Kurum, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı,  Bartın Valisi Sinan Güner ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile Ulus  ilçesi Akörensöküler köyünde selden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi,  yetkililerden bilgi aldı.
 
Sele kapılan Arife Ünal'ın ailesiyle görüşen Bakan Kurum, daha sonra  Zafer köyüne geçerek incelemelerde bulundu.
 
Bakan Kurum, Kumluca beldesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda  oluşturulan kriz merkezine gelerek, sahada çalışmalarını sürdüren ekiplerle  toplantı gerçekleştirdi.
 
Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Kurum, Bartın, Sinop  ve Kastamonu'da meydana gelen sel nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun  dileklerini iletti.
 
Bakanların illere dağılarak hızlı bir şekilde koordinasyonu valilikler  bünyesinde kurduğunu belirten Kurum, "Bir taraftan selle ilgili hasarlarımızı  tespit ediyor, diğer taraftan da vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak  üzere harekete geçiyoruz." diye konuştu.
 
Bakan Kurum, bu kapsamda Bartın'da incelemelerde bulunduklarını  anlatarak, "Devletin tüm kurumları selin olduğu andan itibaren, ki dün gece saat  02.15 sularında metrekareye 318 kilogram yağış düştü. Ulus ilçemiz ve mahalleleri  bu selden etkilendi. AFAD, Kızılay, UMKE, jandarma, emniyet birimlerimiz,  belediyemiz hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için harekete  geçtik." dedi.
 
Bir vatandaşın sel sularına kapılarak kaybolduğunu aktaran Kurum, "80  yaşındaki Arife teyzemiz için jandarmamız, AFAD'ımız hem sualtı arama kurtarma  hem de JAK ekibimiz faaliyetlerini yürütüyorlar. Hem dere güzergahında hem de  baraj gölünde arama çalışmaları yürütülüyor. İnşallah en kısa zamanda Arife  teyzemize ulaşmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz." ifadesini kullandı.
 
Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarının yapılmaya başlandığını  bildirerek, şunları kaydetti:
 
"Bu kapsamda hasar tespitleri yapılmaya başlandı. 3 binamız metruk  halde yıkık, 3 binamız da ağır hasarlı olarak tespit edildi. Yine  vatandaşlarımızın telef olan hayvanlarına ilişkin tespitler, araç gereç  ziyanları, yine tarım alanlarındaki hasarların hepsi yarın itibarıyla Bartın  ilimizde tamamlanacaktır. Ertesi gün de vatandaşlarımızın zararları çerçevesinde  ödemeleri Valiliğimiz koordinasyonunda hızlı bir şekilde yapılacaktır. Yine  vatandaşlarımızın ağır hasar gören evlerinin ister yerlerinde ister başka bir  alanda Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızca yapım çalışmaları yürütülecektir."
 
Şu an itibarıyla Ulus ilçesine su verildiğini söyleyen Kurum, şu  ifadeleri kullandı:
 
"Kumluca ilçemizdeki arızalar giderildi, oraya da su verildi.  Abdipaşa'da beş bölgenin su hattı sel nedeniyle hasar gördü, iki mahallemize su  verildi, 3 mahallemizde de arızalar giderilerek en kısa zamanda bu hasarlar  giderilecektir. Şu an itibarıyla yollarımızda hasarlar mevcut, menfez ve  köprülerimizde. Hem Özel İdare ve Karayolları ekiplerimiz hasar tespitlerini  yaptılar, çalışmalar başlatıldı. Bartın-Karabük ulaşım yolu şu an itibarıyla  başka güzergahlardan veriliyor, menfez ve köprülerde meydana gelen hasar  nedeniyle. En geç yarın sabah buradaki hasarlar giderilecek ve ulaşıma  açılacaktır. Diğer köylerimizi birbirine bağlayan menfez ve köprülerimizdeki  hasarlar da hızlı bir şekilde giderilecektir."
 
"İnşallah en kısa zamanda hem kayıp Arife teyzemize ulaşacak hem de  vatandaşlarımızın yaralarını saracak adımları atacağız." diyen Kurum, devletin  tüm kurumlarıyla birlikte sahada ilk andan itibaren vatandaşların tüm eksiklerini  gidermek için çalışmalarını anbean ahenk ve seferberlik ruhu içerisinde  yürüttüğünü sözlerine ekledi.
 
Bakan Kurum, daha sonra Ulus ilçesi Abdipaşa beldesi Derecik  mevkisinde selden etkilenen alanlarda inceleme yaptı.
 

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Çevre ve Şehircilik Murat Kurum Bartın
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