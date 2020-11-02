02 Kasım 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.112 -1.30 EURO 9,6930 0.22
USD 8,3480 0.03 ALTIN 504,880 1.51
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Kurum: Artık hasarlı binaların yıkım süreçlerini başlattık

AA |  02 Kasım 2020 Pazartesi - 0:32 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 0:32

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki deprem sonrası artık hasarlı binaların yıkım süreçlerini başlattıklarını söyledi.


Kurum, arama kurtarma çalışmaları devam eden Doğanlar Apartmanı  enkazında incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, arama kurtarma  işinin kahramanlarının, AFAD'ın, UMKE'nin yoğun bir şekilde çalışmalarını  sürdürdüğünü kaydetti.
 
Kurum, "Özverili bir çalışma yürütüyorlar, durmaksızın. Vardiyalı bir  şekilde tüm ekiplerimiz bu çalışmayı yürütüyorlar. Artık binalarımızın alt  katlarına inmeye başladık. Yukarıdan ala ala, hassasiyetle çalışıyor ekiplerimiz.  Burada da 2. kata kadar geldiler. Yarın artık zemin kat seviyesine ulaşacaklar.  Dua ediyoruz, vatandaşlarımızı sağ salim kurtarabilmek için." dedi.
 
 Enkaz kaldırma çalışmalarında ilerleme kaydedip hasar gören binalarda  arama kurtarma faaliyetlerinde artık sona doğru yaklaşacaklarını belirten Kurum,  şöyle konuştu:
 
"Artık hasarlı binaların yıkım süreçlerini başlattık. Hasar  tespitlerini yapıyoruz, vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeyi uyarıları  yapıyoruz. Hep birlikte yürütüyoruz.
 
 Yarın detaylı bir açıklama yapacağız. Tüm vatandaşlarımız müsterih  olsun. Burada, İzmir'imizde her çalışma kontrol altında yürütülüyor. İnşallah  hızlı bir şekilde yapıp vatandaşlarımıza ulaşmak, önceliğimiz bu. Öbür işleri  zaten yapıyoruz. Elazığ'da, Malatya'da, Van'da ne yaptıysak, burada da aynı  şekilde, aynı özveriyle, aynı hızla yapıp, vatandaşlarımızın yaralarını en kısa  sürede saracağız."
 
Yıkılan binalara ilişkin savcılığın tahkikat başlattığını kaydeden  Kurum, "Yıkım nedenlerinin, buralardaki beton kalitesinin, projeye uygun olup  olmadığının, proje dışı bir imalat olup olmadığının tespitlerini yapıyorlar ve bu  sürece ilişkin sorumluları kimse bu sorumlularla ilgili her türlü cezai, hukuki  işlemi yapacağımızı vatandaşlarımızın bilmesini isterim." ifadelerini kullandı.
 
Açıklamanın ardından depremzedelerle bir araya gelen Bakan Kurum,  vatandaşların sorunlarını dinledi.

ETİKETLER

Murat Kurum İzmir deprem
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.