Bakan Kurum, Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Ahmetaj ile görüştü

Arnavutluk Başbakanlık Ofisindeki görüşmede Bakan Kurum'a Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve diğer yetkililer eşlik etti.
Kurum, burada yaptığı açıklamada, 30 Ekim'de meydana gelen İzmir depreminin ardından Arnavut dostları tarafından paylaşılan taziye ve dayanışma mesajları için teşekkür etti.
Arnavutluk'taki depremin ardından yaraların sarılması adına Türkiye'nin tüm imkanlarıyla Arnavutluk'un yanında olmaya gayret gösterdiğini kaydeden Kurum, bir yılı aşkın süredir yaptıkları çalışmaların önemli bir aşamasına geldiklerini söyledi.