Bakan Kurum açıkladı! Yeni düzenleme, zorunlu hale getiriliyor...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sıfır atıkta en temel hedefimiz olan israfın önüne geçecek ve çevremizi daha da koruyacak bu adımla çocuklarımıza daha sağlıklı, daha temiz bir gelecek bırakacağız.

Atıkların doğamıza vereceği zararı en aza indirmek amacıyla geri kazanım sektörümüzün yıllık ham madde ihtiyacının yarısını iç piyasadan karşılamalarını zorunlu hale getirecek düzenlemeyi hayata geçiriyoruz.

Doğamızda oluşabilecek kirliliği önleyecek, atıkların kaynağında ayrıştırılarak tekrar değerlendirilmesine ve yerli imkanlarla ekonomimize kazandırılmasına büyük katkı sunacak önemli bir adım atıyoruz.