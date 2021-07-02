02 Temmuz 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.371 -0.16 EURO 10,3080 0.17
USD 8,7180 0.78 ALTIN 499,480 1.08
CANLI BORSA
TÜMÜ

Seferberlik devam ediyor! Ne kadar müsilaj temizlendi

02 Temmuz 2021 Cuma - 12:50 | Son Güncelleme : 02 07 2021 - 13:01

Türkiye günlerdir Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilajla mücadele ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne ne kadar müsilajın temizlendiğini açıkladı.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara  Denizi'ndeki müsilaj seferberliği kapsamında 1 Temmuz itibarıyla 9 bin 959  metreküp müsilajın bertaraf edildiğini duyurdu.
 
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara  Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinde 1 Temmuz itibarıyla 565 bölgede çalışmaları  sürdürdüklerini belirtti. 
 
Müsilaj temizleme seferberliğinin 24'üncü gününde toplanan 565  metreküp müsilajla toplam 9 bin 959 metreküp müsilajın bertaraf edildiğini ifade  eden Kurum, şunları kaydetti: 
 
"1 Temmuz itibarıyla İstanbul'da 5 bin 421 metreküp, Kocaeli'de 476  metreküp, Bursa'da 166 metreküp, Tekirdağ'da 154 metreküp, Balıkesir'de 811  metreküp, Çanakkale'de 911 metreküp, Yalova'da 2 bin 20 metreküp müsilajı Marmara Denizi'mizden toplayıp düzenli depolama sahalarına gönderdik. 
 
Müsilaj seferberliğimizde denetimlerimize de hız kesmeden devam ettik;  8 bin 118 denetimi tamamladık, mevzuata aykırı davranan işletmelere 16 milyon 36  bin TL idari para cezası uyguladık, 2 bin 180 atık su numunesi inceledik."

ETİKETLER

müsilaj murat kurum marmara denizi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.