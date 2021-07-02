Seferberlik devam ediyor! Ne kadar müsilaj temizlendi

Türkiye günlerdir Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilajla mücadele ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne ne kadar müsilajın temizlendiğini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliği kapsamında 1 Temmuz itibarıyla 9 bin 959 metreküp müsilajın bertaraf edildiğini duyurdu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinde 1 Temmuz itibarıyla 565 bölgede çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Müsilaj temizleme seferberliğinin 24'üncü gününde toplanan 565 metreküp müsilajla toplam 9 bin 959 metreküp müsilajın bertaraf edildiğini ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"1 Temmuz itibarıyla İstanbul 'da 5 bin 421 metreküp, Kocaeli 'de 476 metreküp, Bursa 'da 166 metreküp, Tekirdağ 'da 154 metreküp, Balıkesir 'de 811 metreküp, Çanakkale'de 911 metreküp, Yalova 'da 2 bin 20 metreküp müsilajı Marmara Denizi'mizden toplayıp düzenli depolama sahalarına gönderdik.

Müsilaj seferberliğimizde denetimlerimize de hız kesmeden devam ettik; 8 bin 118 denetimi tamamladık, mevzuata aykırı davranan işletmelere 16 milyon 36 bin TL idari para cezası uyguladık, 2 bin 180 atık su numunesi inceledik."