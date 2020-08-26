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Bakan Kurum açıkladı! O borçlar 6 ay ertelenecek

AA |  26 Ağustos 2020 Çarşamba - 14:41 | Son Güncelleme : 26 08 2020 - 14:46

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Giresun'daki sel felaketine ilişkin yaptığı açıklamada, "İçme suyu hattına ilişkin çalışmalarımız tüm ilçelerde devam ediyor. Bugün akşama kadar inşallah tüm ilçelerimizin tamamına suları verilmiş olacak. Belediyelerimizin İller Bankamıza olan borçlarının talep etmeleri halinde 6 aya kadar ana paralarının ödenmesine ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları gereği kararımızı aldık. Belediyeler talep etmesi halinde borçları, ana paraları sabit kalacak ve borçları 6 ay ötelenmiş olacak." ifadelerini kullandı.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dereli ilçesinde incelemeleri sırasında gazetecilere yaptığı  açıklamada, ilçenin içerisinde bulunan hafriyatın büyük bir kısmı alınmış durumda  olduğunu söyledi. 
 
Bakan Kurum, "Dere güzergahı üzerindeki binaların kaldırılma sürecini  her gün binaları kaldırarak, yıkarak gerçekleştiriyoruz" ifadelerine yer vererek,  "Dün 5 tane binanın yıkımını gerçekleştirdik. Bugün öğretmenevinin yıkımı devam  ediyor." dedi.  
 
Selde kaybolan esnafın olduğunu kaydeden Kurum, "Selde kaybolan  esnafımız var. Kemal Akar ağabeyimiz. O alanda da hem arama kurtarma  çalışmalarının daha hızlı yapılabilmesi hem de yine dere güzergahı üzerindeki  yapıların yıkımını gerçekleştirdik." diye konuştu.  
 
İçme suyu hattına ilişkin çalışmaların tüm ilçelerde devam ettiği  bilgisini veren Kurum, "Bugün akşama kadar inşallah tüm ilçelerimize suların  tamamı verilmiş olacak. Altyapıya ilişkinde çalışmalar hızlı bir şekilde  yürütülüyor." açıklamasında bulundu.
 
"Belediyelerimizin talebi halinde İller Bankamıza olan borçları, ana  para sabit kalarak 6 ay ötelenecek"
 
Kurum, belediyelerin İller Bankasına olan borçlarına yönelik de "Yine  belediyelerimizin iller bankasına olan borçlarının talep etmeleri halinde 6 aya  kadar ana paralarının ödenmesine ilişkin sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları  gereği kararımızı aldık. Belediyeler talep etmesi halinde borçları, ana paraları  sabit kalacak ve borçları 6 ay ötelenmiş olacak. Bu çerçevede belediyelerimizin  de vatandaşımızın da yanındayız." açıklamasında bulundu.
 
Kurum, tüm birimlerin gece gündüz çalıştığına işaret ederek, şöyle  devam etti:
 
"Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ve hızlı bir şekilde inşaat  sürecine girmek için var gücümüz ile çalışıyoruz. Vatandaşımızla beraberiz. Bu  çok önemli. Bir selde, bir heyelanda devletimiz burada. Bakanlarımız burada,  Cumhurbaşkanımızın talimatı ile burada iş yapıyorlar, bizim yanımızdalar. Biz  bunları tüm esnafımızdan, tüm vatandaşımızdan duyuyoruz. Öyle de motive oluyoruz,  açıkçası. Bizde elimizden geleni tüm bakanlıklar olarak yapmaya gayret  gösteriyoruz. En kısa zamanda inşallah milletimizin vatandaşımızın yaralarını  saracağız. Bir daha da böyle olay yaşanmaması adına da atılması gereken adımları  kararlı bir şekilde atıyoruz."
 
"Kalıcı konutlarla ilgili çalışmamızı başlattık"
 
"Kalıcı konutlarımızla ilgili çalışmalarımızı başlattık" diyen Bakan  Kurum, şöyle konuştu:
 
"200 kalıcı konut Dereli'de, 150 kalıcı konut Doğankentt'e Toplu Konut  İdaresi Başkanlığımız çalışmalarını başlattılar. İnşallah önümüzdeki ay ihalesini  yapacak konuma gelmek istiyoruz. Çok kısa zamanda da yapıp vatandaşlarımızı  sağlam konutlara yerleştireceğiz. Belediyelerimizin içme suyu, yağmur suyu ve  kanalizasyon gibi alt yapı ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçların giderilmesine  yönelikte İller Bankası Genel Müdürlüğümüz tespitlerini yaptılar. Bir yandan da  artık kalıcı imalatların yapımına başladık. Hem yağmur suyu noktasında, hem içme  suyu noktasında hem de kanalizasyon noktasında inşallah çok kısa zamanda  vatandaşlarımızla beraber yaralarımızı saracağız. Tüm Türkiye'mizin tüm  Giresun'umuzun başı sağ olsun. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun."   
 

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