Bakan Kurum açıkladı! 1,5 milyon konut...

‘SAMSUN’U, 19 YIL ÖNCESİNE GÖRE BAMBAŞKA BİR ŞEHİR HALİNE GETİRDİK’

Törende konuşan Bakan Kurum, bugün temelleri atılan ve açılışları yapılan yatırımların değerinin yaklaşık 1 milyar 900 milyon lira olduğunu ifade ederek, “Daha güçlü bir Samsun için geride bıraktığımız 19 senede 30 milyar lirayı aşan dev yatırımlar yaptık. Eğitimden sağlığa, tarımdan ulaşıma, turizmden ticarete, çevre ve şehirciliğe kadar yaptığımız sayısız yatırımla Samsun’u, 19 yıl öncesine göre bambaşka bir konuma taşıdık, bambaşka bir şehir haline getirdik. 30 milyarlık yatırımın bugün törenlerini yapacağımız projelerle beraber 9 milyar 211 milyon liralık kısmını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak biz gerçekleştirdik. Samsun, tüm bu yatırımlarla artık çocuklarının geleceğine daha büyük bir umutla bakıyor. Bizler de Samsun’un bu başarılarıyla her zaman gurur duyuyoruz, sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.

‘TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM VAR’

Bakan Kurum, Türkiye’nin her köşesinde yüz binlerce projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, “Şehirlerimizin geleceğinin teminatı olan kentsel dönüşüm çalışmalarımızdan asla geri durmadık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ’ın, 2012 yılında kentsel dönüşümü başlatırken verdiği, ‘bedeli ne olursa olsun’ sözünü yerde bırakmadık. Bugüne kadar, 1.5 milyon konutun dönüşümünü milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, vatandaşlarımızla hep birlikte başardık. ‘Türkiye’nin her yerinde kentsel dönüşüm’ diyoruz. Her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1.5 milyon konutu dönüştürmek için canla başla çalışıyoruz. Ortaya koyduğumuz bu hedefle; 81 ilimizde kentsel dönüşümde çok önemli adımlar attık. Şu anda, sahada 272 bin 261 adet sosyal konut, kentsel dönüşüm ve deprem dönüşümü konutumuz yükselmektedir” şeklinde konuştu.