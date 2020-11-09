Bakan Kurum: 90 bin 813 binada inceleme yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen koordinasyon ve değerlendirme toplantısının ardından depremde hasar gören binalarda incelemelerde bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve bazı milletvekilleri ile birlikte Barış, Adalet ve Cumhuriyet sitelerini gezen Bakan Kurum, Bayraklı'nın Çiçek Mahallesi'nde de heyelan riski bulunan binalar hakkında bilgi aldı.
Depremin üzerinden 10 gün geçtiğini hatırlatan Bakan Kurum, ekiplerin canla-başla vatandaşın yaralarını sarmak için çalıştığını dile getirdi.
Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından hasar tespit çalışmalarının da başlatıldığını açıklayan Kurum, "Vatandaşlarımızın taşınma süreçleri dahil binaların bu sürece ilişkin tüm ihtiyaçları valiliğimiz koordinasyonunda karşılanmaya çalışılıyor. Sahada kesici laboratuvarlarımızla birlikte, binalardan alınan karot, beton ve demir numuneleri ile demirlerdeki çekme dayanımına bakmak suretiyle projelerdeki hasarın tespitini yapıyoruz. Bugüne kadar 50 binada eşya ve tahliye çalışmalarını tamamlayıp yıkım sürecini başlattık. 23 vatandaş halen hastanede tedavi görmektedir. Diğerleri taburcu edildi. Sahada 7 bin 100 personelle bine yakın araç ve ekipmanla çalışmaları sürdürüyoruz" dedi.
'KİRA VE TAŞINMA YARDIMI SÜRECİNİ BAŞLATTIK'
Hasar tespit çalışmalarının bugün itibariyle 90 bin 813 binada yapıldığını ifade eden Bakan Kurum, 484 bin bağımsız bölüme ulaşıldığını ve bu kapsamda acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayısının 384, bağımsız bölüm sayısının da 4 bin 489 olarak belirlendiğini açıkladı. Kurum şöyle devam etti:
"Az hasarlı 4 bin 187, orta hasarlı da 483 binamız var. Vatandaşlara taşınma, kira ve eşya yardımı hem de bundan sonraki süreçte barınma ihtiyaçlarına ilişkin talepler çadır kentlerde ve mahallelerdeki koordinasyon alanlarında alınmaktadır. Yaklaşık 3 bin 900 başvuru alındı ve hızlı bir şekilde karşılandı. Hasar tespitlerini vatandaşlarımız 'hasar tespit.cbs.gov.tr' adresinden öğrenebilirler.
Eşyasını alamayan vatandaşlara 30 bin lira Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığından vereceğimizi taahhüt etmiştik. Türkiye'deki değişik mobilya firmaları, eşyasız kalan bin aileye 25 bin lira yardım yapacak.
Kira ve taşınma yardımı sürecini başlattık. Bugüne kadar 14 milyon lira vatandaşlarımıza ödemeler yaptık. Yerinde 2 bin rezerv alanında ise 3 bin konut projelendiriyoruz. Bunun dışında da İzmir'de orta hasarlı binalara ilişkin vatandaşlarımızdan ada bazında anlaşmaları kaydıyla üreteceğimiz rezerv konutlardan destek verilecek.
Projeler 1 ay içinde başlayıp 1 yıl içinde sonuçlanacak. Çadır alanlarımızda 5 bin 800 vatandaşımız kalıyor. 15 gün sonra konteyner kent alanı tamamlanacak ve vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacı karşılanacak."
İZMİR'İ SOKAK SOKAK GEZİYORUZ
Bayraklı'daki Çiçek Mahallesi'nde artçı depremler nedeniyle kaya düşme riski bulunduğunu kaydeden Bakan Kurum, bölgede incelemelerde bulunduklarını belirterek, "Heyelan riski olan binalar için de taşınma sürecini bugün başlattık. Binaların boşaltılması aşamasında o vatandaşlarımıza da kira ve taşınma yardımında bulunacağız. İzmir'i sokak sokak geziyoruz. Hem kentsel dönüşüm noktasında hem de vatandaşlarımıza daha sağlam ve güvenilir binalarda yaşatmak için desteklerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.
HASAR TESPİTİNDE KESİN SONUÇ VEREN LABORATUVAR
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve bazı milletvekilleri ile birlikte Barış, Adalet ve Cumhuriyet sitelerini gezdikten sonra Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı mobil laboratuvarı ziyaret etti. Cihazların elde ettiği sonuçlarla ilgili bilgi alan Bakan Kurum, binaların depreme dayanıklılığı konusunda bazı değerlerin geçerli olduğunu ifade ederek, "Proje alanlarında bu gezici laboratuvarımızla beton numunelerini, demirden aldığı numunelerle çekme deneylerini yapıyorlar. Belki depremde hasar görmemiş ama bitişik nizam bir binada ortası ağır hasarlı, yanlar orta hasarlı çıkmış ise deney sonunda aynı binanın da ağır hasarlı olduğunu ortaya çıkarıyoruz. Depremden etkilenmemiş binalar için de şehir genelinde tüm binalar için vatandaşlara hizmet verilir" dedi.
Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan da şu bilgileri verdi:
"Mobil laboratuvar, genel müdürlüğümüz bünyesinde 2 adet bulunuyor. İçerisinde beton dayanımını ölçmeye yarayan cihazlar, numune almaya yarayan yine demirle ilgili sıyırma ve röntgen çekmeye yarayan cihazlarımız var. Ayrıca iha ve dron var. Onlar da çok yüksek katlı olup, cami minaresi gibi görme ihtimalimizin düşük olduğu yerlerde çatlakların boyutunu ölçen özel yazılımlı dronlarımız var. Yine jeofizik metotlarla zemin etütü yapmaya yarayan birtakım cihazlarımız var. Bütün bir binayla ilgili deneyleri yapabilecek cihazlarımız kırımlar dahil mevcuttur. Hasar tespitin tamamı bununla yapılmıyor. Muğlak kalan, belirsiz olduğunu düşündüğümüz yerleri bununla yapıyoruz. Mesela birinci Halil Atilla sitesinde orta blok ağır, iki kenar az hasarlı ve düzensiz bir plan vardı. Ortadaki ağırın yıkılırken, kenarlara vereceği zararı tespit etmekte zorlandık. Bunun için deney yaparak karar verdik. Bunu da bizim yapı işleri genel müdürlüğünün laboratuvar başkanlığı gerçekleştirdi"
Banu Aslan, mobil laboratuvarın riskli bina analizi yapan bir sistem olmadığını belirterek, "Biz hasar tespitte kesin sonuç budur diyemediğimiz noktalarda bu laboratuvarı kullanıyoruz. Vatandaşlar riskli bina analizini lisanslı kuruluşlara yaptırabilir. Bunu Malatya ve Elazığ'da kullandık. Lazer tarayıcı cihazlarımız 18 yerde var. Onlar da bu aracın içinde yer alıyor. Türkiye'deki tek tam donanımlı laboratuvar budur" diye konuştu.