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Bakan Kurum: 576 projemizi hayata geçireceğiz

AA |  11 Haziran 2020 Perşembe - 11:34 | Son Güncelleme : 11 06 2020 - 11:34

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2023 yılına kadar 576 altyapı-üstyapı projesini hayata geçireceklerini belirterek, bu çalışmalar için 10 milyar liraya yakın bütçe ayırdıklarını bildirdi.


 Bakan Kurum, yaptığı açıklamada, bugünün Bakanlığın  ilgili kuruluşu İller Bankasının  (İLBANK) 87'nci kuruluş yıl dönümü olduğunu  hatırlattı.
 
İLBANK'ın Kurtuluş Savaşı'ndan sonra başlatılan kalkınma hamlesi  çerçevesinde, 11 Haziran 1933'te 15 milyon lira sermaye ile "Belediyeler Bankası"  adı ile kurulduğunu belirten Kurum, şehir ile kasabaların yeniden imar ve inşası  konusunda önemli görev ve sorumluluklar üstlendiğini belirtti.
 
 İLBANK'ın kentsel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla, uluslararası  standartlarda proje üretmek ve geliştirmek, kredi sağlamak, danışmanlık yapmak ve  teknik destek vermek yoluyla daima yerel yönetimlerin yanında yer aldığına işaret  eden Kurum, şunları söyledi:
 
"87 yıllık tecrübesi ile üstlenmiş olduğu görevin bilinci ile  ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için yapılan çalışmalarda önemli rol alan  İller Bankası, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla  geliştirilen projelere her zaman destek vermiş, vermeye de devam etmektedir.  İller Bankasının 87'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin 784 bin  kilometrekaresinin her bir noktasında izleri bulunan İller Bankasının  daha nice  projelere  imza atmasını temenni ediyorum."
 
 "38 milyon vatandaşımızın altyapı sorununu çözdük"
 
 İLBANK aracılığıyla yürütülen projelere ilişkin  bilgi veren Kurum,   yapılan çalışmalar sonucunda 15 altyapı projesinin tamamladığını söyledi.
 
Bursa İnegöl'ün 116 milyon liraya mal olacak içme suyu ve 37 milyon  liralık Van Edremit kanalizasyon projeleri için temel atma aşamasına gelindiğini  bildiren Bakan Kurum, "Önümüzdeki günlerde 15 altyapı projesinin açılışı ve 2  altyapı projesinin de temelini atacağız. Tüm bu çalışmalar kapsamında  belediyelere 606 milyon 539 bin 611 lira kaynak aktardık." diye konuştu.
 
 Kurum, Bakanlık olarak 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini  ve bu kapsamda mevcut projelerin bir an önce tamamlanması için gayret  gösterdiklerini dile getirerek, şunları belirtti:
 
 "Atık su alanında 1,5 milyara yakın 116 projeyi, yine içme suyu  alanında 1,5 milyar bütçeyi bulan 96 içme suyu temeli ve ıslah çalışmasını, 40  milyon bütçe ile şehircilik ile ilgili meydan, sanayi sitelerinin ıslahı gibi 144  projeyi ve üstyapı- diğer altyapı çalışmalarımızı kapsayan 6 milyon 868 bin lira  bütçeli projelerimizle birlikte 2023 yılına kadar toplam 576 altyapı-üstyapı  projemizi hayata geçireceğiz. Tüm bu çalışmalarımıza da toplam 10 milyar liraya  yakın bütçe ayırdık."
 
Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda  altyapı çalışmalarına yoğunluk verdiklerini, bu kapsamda il ve ilçe ziyaretlerini  daha da artıracaklarını ifade ederek, "Bakanlığımız aracılığıyla hayata  geçirdiğimiz tüm ıslah çalışmaları ve yeniden inşa projeleri, hibe destek  projeleri ile bugüne kadar 38 milyon vatandaşımızın altyapı sorununu çözmüş  bulunmaktayız." bilgisini verdi.
 
 Tamamlanan alt-üstyapı projeleri
 
 İLBANK, Türkiye genelinde projelerine aralıksız devam ediyor.
 
  Çalışmalar  kapsamında Kurum'un talimatıyla kanalizasyon, içme suyu,  yağmur suyu, atıksu arıtma tesisi, meydan, site ve alt-üst geçit projelerinin  birçoğu hızlandırıldı, tamamlanma aşamasına getirildi.
 
Bu kapsamda Antakya'da Odabaşı-Güzelburç-Narlıca Kanalizasyon Tesisi  projesi tamamlandı. 36 milyon 827 bin liraya mal olan proje ile bölgenin  kanalizasyon sorunu sona erdi.
 
Osmaniye'de alt geçit ve meydan yapımı projeleri de bitirilerek, 50  milyon liraya mal olan alt geçit ve meydan ıslah çalışamaları ile Osmaniye yeni  çehresine kavuştu.
 
Burdur Gölhisar ve Karamanlı, Balıkesir Marmara, Savaştepe ve  Susurluk, Çanakkale Ezine, Şırnak ile Hakkari Merkez, Denizli Baklan, Nevşehir  Gülşehir ve Kozaklı, Yozgat Boğazlıyan ile Sinop Durağan ilçelerinde de  kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu, atık su arıtma tesisi projelerinin tamamı  bitirildi. Bu projelere de 350 milyon liranın üzerinde kaynak harcandı.
 

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