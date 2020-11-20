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Bakan Kurum açıkladı! Tüm Türkiye'de uygulanacak, 2021'de devreye alınıyor

20 Kasım 2020 Cuma - 10:29 | Son Güncelleme : 20 11 2020 - 11:12

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşüm kapsamında yatırım bedeli 39 milyar lira olan 110 bin konutun dönüşümünü başlattık. 98 bin 524 bağımsız bölümü riskli yapı olarak tespit ettik. Bütün Türkiye'de uygulanacak Bina Kimlik Sistemini 2021 yılında devreye alacağız." dedi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu.
 
Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:
 
İzmir'de 2000 yılından sonra yapılan binalarda yıkım da hasar da tespit etmedik.
 
Plastik poşet kullanımını yüzde 80 oranında azalttık. 1 milyar 500 milyon lira tasarruf sağladık.
 
İzmir'de 2000 yılından sonra yapılan binalarda yıkım da  hasar da tespit etmedik.
 
Bütün Türkiye'de uygulanacak Bina Kimlik Sistemini 2021  yılında devreye alacağız.
 
İzmir depreminde; ağır hasarlı ya da yıkılmış binaların  ortalama yüzde 30'u 1990-2000 arasında, yüzde 70'i ise 1990 öncesinde  yapılmıştır.
 
24 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda  oturmasını sağladık, 400 bin binanın denetimine ise devam ediyoruz.
 
Ülkemizdeki binaların yüzde 65’ini güvenli hale  getirdik.
 
(Sıfır Atık Projesi) 17 milyon tonun üzerinde  değerlendirilebilir atığı geri dönüşüme kazandırdık.
 
2023 yılına geldiğimizde, hiçbir atık su, arıtılmadan  doğaya deşarj edilmeyecek.
 
Son 2 yılda; korunan alan büyüklüğümüzü yüzde 10,6'ya  çıkardık.
 
(Türkiye Emlak Katılım Bankası) Bankamızın; bugün  itibariyle aktif büyüklüğü 16.2 milyar liraya ulaşmıştır. Bu yılın sonunda 51 şube  ve 20 milyar lira aktif büyüklüğe ulaşmayı, 2021 yılı sonunda 101 şubeyle  istihdama önemli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz.

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