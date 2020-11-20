Bakan Kurum açıkladı! Tüm Türkiye'de uygulanacak, 2021'de devreye alınıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

İzmir'de 2000 yılından sonra yapılan binalarda yıkım da hasar da tespit etmedik.

Plastik poşet kullanımını yüzde 80 oranında azalttık. 1 milyar 500 milyon lira tasarruf sağladık.

İzmir'de 2000 yılından sonra yapılan binalarda yıkım da hasar da tespit etmedik.

Bütün Türkiye'de uygulanacak Bina Kimlik Sistemini 2021 yılında devreye alacağız.

İzmir depreminde; ağır hasarlı ya da yıkılmış binaların ortalama yüzde 30'u 1990-2000 arasında, yüzde 70'i ise 1990 öncesinde yapılmıştır.

24 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda oturmasını sağladık, 400 bin binanın denetimine ise devam ediyoruz.

Ülkemizdeki binaların yüzde 65’ini güvenli hale getirdik.

(Sıfır Atık Projesi) 17 milyon tonun üzerinde değerlendirilebilir atığı geri dönüşüme kazandırdık.

2023 yılına geldiğimizde, hiçbir atık su, arıtılmadan doğaya deşarj edilmeyecek.