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Bakan Kurum, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

AA |  10 Ocak 2021 Pazar - 12:53 | Son Güncelleme : 10 01 2021 - 12:54

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.


Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli gazeteci  arkadaşım, gece gündüz çalışıyor, zamana karşı yarışıyorsun. Zor bir mesleği  tutkuyla ifa ediyorsun. Bu yolda gücün, kuvvetin bol olsun. Dilerim bu yıl bize  vereceğin haberler hep güzel olsun." ifadesini kullandı.
 
  
 

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Bakan kurum gazeteciler günü 10 Ocak
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