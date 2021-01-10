Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli gazeteci arkadaşım, gece gündüz çalışıyor, zamana karşı yarışıyorsun. Zor bir mesleği tutkuyla ifa ediyorsun. Bu yolda gücün, kuvvetin bol olsun. Dilerim bu yıl bize vereceğin haberler hep güzel olsun." ifadesini kullandı.
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Bakan Kurum, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
AA | 10 Ocak 2021 Pazar - 12:53 | Son Güncelleme : 10 01 2021 - 12:54