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Bakan Koca: Yüksek artıştan söz ettiğimiz birçok ilimizde başarı sağladık

01 Ekim 2020 Perşembe - 12:31 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 12:34

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Son 3 hafta içinde yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Yüksek artıştan söz ettiğimiz birçok ilimizde başarı sağladık. En fazla dikkat çeken yer Ankara’ydı. Ankara’da hasta sayısı yarı yarıya azaldı. Bunu hastanelerimizdeki yoğunluğun azalmasından da anlamak mümkün." dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yüksek artış yaşanan birçok ilde başarı sağlandığını belirtti.
 
Bakan Koca, "Son 3 hafta içinde yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Yüksek artıştan söz ettiğimiz birçok ilimizde başarı sağladık.
 
En fazla dikkat çeken yer Ankara’ydı. Ankara’da hasta sayısı yarı yarıya azaldı.
 
Bunu hastanelerimizdeki yoğunluğun azalmasından da anlamak mümkün." dedi.
 

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Ankara Fahrettin Koca açıklama
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