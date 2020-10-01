Bakan Koca: Yüksek artıştan söz ettiğimiz birçok ilimizde başarı sağladık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yüksek artış yaşanan birçok ilde başarı sağlandığını belirtti.
Bakan Koca, "Son 3 hafta içinde yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Yüksek artıştan söz ettiğimiz birçok ilimizde başarı sağladık.
En fazla dikkat çeken yer Ankara’ydı. Ankara’da hasta sayısı yarı yarıya azaldı.
Bunu hastanelerimizdeki yoğunluğun azalmasından da anlamak mümkün." dedi.
Son 3 hafta içinde yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Yüksek artıştan söz ettiğimiz birçok ilimizde başarı sağladık. En fazla dikkat çeken yer Ankara’ydı. Ankara’da hasta sayısı yarı yarıya azaldı. Bunu hastanelerimizdeki yoğunluğun azalmasından da anlamak mümkün. pic.twitter.com/tXUJ9zNuou— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 1, 2020