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Bakan Koca yeni vaka haritasını paylaştı! İşte il il son durum

18 Nisan 2021 Pazar - 19:02 | Son Güncelleme : 18 04 2021 - 19:48

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il haftalık vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı!

Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 318 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
 
Bakan Koca açıklamasında, ''İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım.'' ifadelerini kullandı.
 
18 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
 
 
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM
 
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu.
 
EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER
 
Haftalık verilere göre Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
 
EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER
 
Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı
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