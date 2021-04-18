Bakan Koca yeni vaka haritasını paylaştı! İşte il il son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca açıklamasında, ''İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım.'' ifadelerini kullandı.

18 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul 'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre Çanakkale, İstanbul, Yalova Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER