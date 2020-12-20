Bakan Koca yeni koronavirüs kararını duyurdu: Tamamı durduruldu
Bakan Koca yeni koronavirüs kararını duyurdu: Tamamı durduruldu
DHA | 20 Aralık 2020 Pazar - 23:18 | Son Güncelleme : 20 12 2020 - 23:18
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır.