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Bakan Koca yeni koronavirüs kararını duyurdu: Tamamı durduruldu

DHA |  20 Aralık 2020 Pazar - 23:18 | Son Güncelleme : 20 12 2020 - 23:18

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır.


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Koca Koronavirüs İngiltere
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