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Bakan Koca yayımladı! Acun'lu koronavirüs aşısı mesajı!

10 Temmuz 2021 Cumartesi - 15:12 | Son Güncelleme : 10 07 2021 - 15:14

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın kampanyasında Acun Ilıcalı'nın mesajını içeren kamu spotunu paylaşıldı.


Koronavirüs aşılaması kampanyası kapsamında kameralar karşısına geçen Acun Ilıcalı "Aşı olmamız lazım. Tonlarca sebebi var. Ama en önemlisi toplumca bağışıklık kazanmak. Haydi, hedefe ulaşmak için birlikte hareket edelim ve bir an önce aşımızı olalım" ifadelerini kullandı.

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