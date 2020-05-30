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Bakan Koca 'Yarın büyük gün' dedi ve duyurdu!

30 Mayıs 2020 Cumartesi - 14:11 | Son Güncelleme : 30 05 2020 - 14:13

Sağlık Bakanı Koca: "65 yaş üstü büyüklerimiz için yarın büyük gün. 14.00-20.00 arası dışarıdalar. Evde kalmak, riskten korunmak için ne kadar önemliyse, dışarıda MASKE KULLANMAK VE SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK da o kadar önemli. Kırk yıllık dostlar arasında bile! Biraz daha sabredelim. Geçecek bugünler."


Sağlık Bakanı Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "65 yaş üstü büyüklerimiz için yarın büyük gün. 14.00-20.00 arası dışarıdalar. Evde kalmak, riskten korunmak için ne kadar önemliyse, dışarıda MASKE KULLANMAK VE SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK da o kadar önemli. Kırk yıllık dostlar arasında bile! Biraz daha sabredelim. Geçecek bugünler." dedi.

 

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